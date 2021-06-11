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國中會考放榜！農委會提供獎金 鼓勵學生填農校農業科系

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農業從業人員年齡老化，農委會希望鼓勵心血投入。本報資料照片
農業從業人員年齡老化，農委會希望鼓勵心血投入。本報資料照片

農委會與35所學校合作推動「獎勵高中生從農方案」，提供優秀學生農業職涯探索獎勵金與獎學金，最高每學年可領取到3萬元，鼓勵即將就讀高中的學生於6月下旬選填志願時，可選擇相關學校與科別就讀，未來成為農業一分子。

農委會表示，從106年起推動新農民培育計畫，規劃10年內培育3萬名新農民，截至109年已累積培育達1萬2476人，推動各項措施解決農民投入產業面臨問題，盼引導優秀人才投入農業，逐步改變農業產業經營結構。

農委會說，，106學年度起推動獎勵高中生從農方案，初期由農場經營科開始，已逐年增加農業機械科、園藝科、畜產保健科、水產養殖科及海洋漁業相關科別等，已有14個科別的學生納入輔導對象；截至109年已有1072名學生完成農業職涯探索，並累計720家農場或農業經營場域，協助指導並強化學生各項農業實務經驗。

方案鼓勵學生於寒暑假或週末進行農業職涯探索，提升從農即戰力，凡符合資格條件之學生，完成20天以上的職涯探索，提供每學期農業職涯探索獎勵金1萬元、成績達前50%的優秀學生每學期額外提供獎學金5000元，最高每學年可領取到3萬元，並為保障學生在外安全，也提供200萬元意外險與20萬元傷害醫療保險。

農委會表示，參加獎勵高中生從農方案的學生，除可領取職涯探索獎勵金或獎學金外，未來在申請農業公費專班時，得予以加分提高錄取機會，農業相關科系學生，能串接相關青年農民輔導措施；對農業有興趣的國中畢業生，選填高中入學志願時，可優先選擇參與方案的35所高中相關農業科別就讀，成為農業生力軍。

職涯 農民 農委會

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