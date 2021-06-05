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停課延長到暑假分數怎麼打？教育局長：南市已做好因應

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
疫情嚴峻，停課不停學是否會延到暑假，受到家長關心，台南市教育局已做好因應。記者鄭惠仁／攝影
疫情嚴峻，停課不停學是否會延到暑假，受到家長關心，台南市教育局已做好因應。記者鄭惠仁／攝影

疫情至今沒有紓解跡象，是否停課會持續到暑假，分數怎麼打，家長都很關心。台南市教育局長鄭新輝表示，已做好因應，若無法如期復課，就不考期末課，採定期評量及平時評量成績來算，但占比還要和學校開會討論。

停課原本預定到5月28日，但因疫情持續嚴峻，延到6月14日，台南市教育局也針對家長及學生關心的國中小畢業考成績計算，規定畢業生這學期的定期評量成績採計5月18日以前的成績，畢業成績的計算由各校課發會邀請家長代表討論後決定；另在校生期末定期評量，於7月2日前擇2天舉行。

不過，連日疫情顯示，除了死亡人數增加，確診人數也沒減少，大家都在關心停課是否會延到暑假，教育部也表示，下周會公布。雖然還未確定延，但家長都在問，若真的延，學期分數怎麼打？

鄭新輝表示，已做好準備，若15日無法復課，期末定期評量就取消，採已測試的定期評量及平時成績來計算。因國中每學期的定期評量多為兩次，國小的定期評量有3次，和平時成績相較，占比就會不同，會和學校開會討論後就占比做出決定，以求公平。

疫情 停課 教育局

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