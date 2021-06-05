台灣觀光學院確定停辦 代理校長：會保障師生最大權益

教育部今天證實，「技專校院設立變更及停辦審議會」已審議通過，位於花蓮的台灣觀光學院預計今年9月1日起停辦。台觀代理校長王燕軍說，學校還是零負債，但大環境改變，確實已無一毛錢可周轉，停辦是無奈的選擇，會保障師生最大權益，做最圓滿處理。

據教育部統計，台觀目前專任教師2人，專案教師7人；職員17人，學生扣除畢業生後有108人。

王燕軍今天表示，學校目前僅剩觀光餐飲 、廚藝管理兩個科系，學制包含四技和五專部，會依停辦計畫執行，確實保障師生權益。

學生部分，依學制選擇縣內學校，以專班形式安置，滿足學生要求，若學生想轉學，也會專案協助。另外因疫情打擾，有一些需要暑修的學分，也會在8月下旬前完成。教職員會依意願轉介到其他單位服務，或者從優資遣。

王燕軍說，未來專班安置時，新的學校可能面臨新備或是器材不足的問題，專班學生還是要回來上實作課程，這與人員編制、校產維持等都是連動的，會滾動式調整，滿足學生最大需求。

校產部分，去年12月才接任代理校長一職的王燕軍說，他任內並未做過估算，但看過早期留下來的資料，估計市值至少12億元，初期會先由教育部接手、盤點，等專班學生需求滿足後，再依照董事會章程處理。

王燕軍說，台觀並沒有負債，還有3000萬元的設校基金，但大環境改變，沒有學生，根本無錢周轉經營。經過整體評估才決定快刀軌亂麻，否則若再拖下去，負債恐怕不只3000萬元，停辦是為了維護師生最大權益。

台灣觀光學院位於花蓮縣壽豐鄉，前身精鍾商專，創建於1989年，輝煌時期學生約萬人，後來更名台灣觀光專校，2006年改制為學院，因少子女化影響，近年招生不佳，校方今年4月向教育部提出停辦計畫。 教育部拍板，台灣觀光學院確定9月1日起停辦，走入歷史。記者王燕華／攝影 台灣觀光學院代理校長王燕軍。本報資料照片

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