國中會考補考第一節仍有人缺席 到考率97.6％
國內疫情持續延燒，為使絕大部分考生能應試，教育部今、明兩日舉辦補考，補考採用與正式考試不同的試卷，共有184位考生報考。第一節考社會科，缺考人數為15人，到考率為97.6%，未額外啟用第二類備用試場。考生進入考場皆量測體溫，並全程佩戴口罩應試，整體秩序良好。
國中教育會考上月中落幕，適逢國內疫情快速升溫，有學生考完第一天就被疫調匡列，為使絕大部分考生能應試，教育部舉辦補考，184位考生分布於全台十間考場學校，預計啟用75間試場，每間1至3人，考生將採外加名額入學；另有4名確診考生無法參加補考，以及若再有補考考生不幸確診，後續將以專案協助。
另外，今年也比照去年設國中會考大陸考場，共計441人報考。教育部表示，考場試卷會先在台灣擬好，再使用兩道金鑰傳送到大陸闈場印製，當地試務人員以有經驗的中華民國國籍人士為主，但也不排除有陸籍人士協助。
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