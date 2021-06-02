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康寧大學今初審董事資格 2群組、19人出線

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
康寧大學。本報資料照片
康寧大學。本報資料照片

教育部正甄選康寧大學董事會董事，高教司今天表示，一開始有群組董事五組、個人董事40人交件，今天進一步開會，從中選出群組董事兩組、個人董事19名進入第二階段，將於今年6月9日康寧大學座談會時正式公布入選名單。

教育部說，今天初審的評選標準有四項，第一是辦學理念，評估投件者能否具體闡述、具教育熱忱、具創見性、具永續發展性。其他包括校務發展規畫、教職員工生相關權益維護，能否符合師生期待和具可行性，另外還有經費籌措來源（含捐資承諾）或具體財務規畫，是否足以維護康寧大學現況經營。

康寧大學董事會將有13席董事，高教司表示，今天董事會進行第一階段「初審」，採書面審查方式辦理，由康寧大學董事會推選小組以不記名方式，擇優選出符合資格的個人董事及群組董事，進入第二階段。

高教司指出，第二階段評選為「康寧大學座談會」，進入此階段的董事候選人，除有正當理由，且經推選小組同意外，應配合參加與康寧大學師生代表的座談會。個人董事應親自參與，群組董事應推派至少一名代表參與。

高教司說，座談會流程包含「主席致詞」、「介紹與會人員」、「學校代表發表對董事之期待與校務發展建議」，以及「候選董事回應及提問」。董事候選人得依座談會聽取的意見，修改校務發展建議書送至教育部，但不得更動候選董事個人或群組成員名單。

教育部指出，第三階段評選為「決審」，董事候選人應向推選小組委員進行報告，並由推選小組委員討論後，以不記名投票方式進行決審。個人董事報告五分鐘，問答十分鐘；群組董事報告每組十分鐘，問答20分鐘。

有關康寧大學甄選董事的原因，教育部表示，原康寧大學董事會租用台糖公司土地，未依承諾進行權利金捐資，教育部去年7月聲請法院解除全體董事職務。

高教司表示，法院去年11月17日裁定有理由，教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。

康寧大學 教育部 高教

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