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輔大傳播學院前副院長習賢德辭世 享壽70歲

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
輔仁大學傳播學院前任副院長習賢德副教授，不幸於5月21日辭世，享壽70歲。圖／輔大新聞系提供
輔仁大學傳播學院前任副院長習賢德副教授，不幸於5月21日辭世，享壽70歲。圖／輔大新聞系提供

天主教輔仁大學傳播學院前任副院長習賢德副教授，不幸於本月21日辭世，距生於1951年6月7日，享壽70歲。家屬訂於6月7日舉行家庭安息禮拜，隨後火化。因受疫情影響，安息禮拜懇辭花籃、不開放各界好友到場致意，待疫情趨緩之後舉辦追思會，另行通知。

習賢德老師驟逝的訊息震驚許多親友，不少人撰文追思表達不捨，形容習老師一生建立了吃苦奮鬥的典範。

據了解，習賢德自小學階段，便在國小任教的母親指導下，奠定良好國學基礎且成績優異，後因父親病逝，母親獨力扶養5個年幼的孩子實在很吃力，於是投書蔣夫人申請讓其中兩兄弟北上讀書。

5歲弟弟習英德被送進華興育幼院，習賢德也在小學畢業之前進了國軍先烈子弟教養院，一路住到高中考取師大附中，高二那年曾打敗一群中年寫手，贏得聯勤第四屆文藝金駝獎競賽短篇小說首獎。

民國60年夏，他考上輔大第一屆大眾傳播系，卻難以負擔私校學雜費，但得到當時校長于斌總主教給予全額補助，其後工讀4年，住進輔大在台復校啟用的第一棟校舍，而大學4年每學期成績都是前3名，畢業同時考上台大、政大研究所。

後來習賢德選擇台大三民主義研究所，就學期間開始到聯合報擔任採訪記者，曾任體育小組召集人、也曾派駐菲律賓。民國71年考上外交人員特考，受訓後分發到外交部服務。

民國77年考上台大三研所博士班，之後重返新聞界，歷任自由時報副總編輯、大成報撰述委員、自立早報編輯部主任。民國83年回母校輔大大傳系任教，作育英才無數，歷任影像傳播系主任、實習廣播電台台長、新聞傳播系主任、傳播學院副院長等職，直到民國105年屆齡退休。

習賢德的父親是空軍軍官，英年早逝，他由母親拉拔長大，苦學有成之後，畢生執著於空軍歷史的探索與寫作。他長年服用高血壓藥物、也做過心導管手術，上周五下午外出購物，順道給老同事送防疫物品時，忽然休克倒地，送醫急救無效驟逝，家人推測是心血管方面的問題造成。

家屬表示，習老師在媒體、學術等各界交友廣泛，許多人欲致意，但受疫情影響，希望日後待疫情舒緩，擇日舉行追思會，屆時再告知各界好友參與，如有不周之處，敬請見諒。

習賢德老師2016年榮退，新聞系曾包場輔大體育館舉辦系友籃球聯誼賽，向他致敬。圖／輔大新聞系提供
習賢德老師2016年榮退，新聞系曾包場輔大體育館舉辦系友籃球聯誼賽，向他致敬。圖／輔大新聞系提供
習賢德（右）於民國67年9月聯合報社慶，榮獲董事長王惕吾（左）頒發模範記者獎座。圖／翻攝聯合報工會前任理事長簡正福臉書
習賢德（右）於民國67年9月聯合報社慶，榮獲董事長王惕吾（左）頒發模範記者獎座。圖／翻攝聯合報工會前任理事長簡正福臉書
習賢德老師2016年榮退，新聞系曾包場輔大體育館舉辦系友籃球聯誼賽，向他致敬。圖／輔大新聞系提供
習賢德老師2016年榮退，新聞系曾包場輔大體育館舉辦系友籃球聯誼賽，向他致敬。圖／輔大新聞系提供

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