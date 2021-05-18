台北酷課雲大當機改用第三方平台 老師難確認出席

雙北宣布高中職以下學校停課，強調停課不停學，記者會上市府信心滿滿，不料首日採用「台北酷課雲」遠距教學，一早老師、學生連登都登不進去，有老師表示，就算使用其他第三方平台，也無法使用點名系統，甚至有的家長還要協助孩子創立google、Microsoft帳號密碼，才能出門上班。

教育局表示，由於台北酷課雲5/17、5/18兩日瀏覽人次超過661萬，OnO線上課程平臺造訪296萬人次，因同時間大量學生登入再加上有老師緊急在備課，造成台北市校園帳號系統負載過量產生登入遲延，已立即進行調整資源擴充中。

今早許多學校老師收到教育局通知，台北酷課雲因大量學生登入超載，一早大當機，教育局緊急系統正在維護，同時建議教師先行改採用google meet或是Microsoft teams等直播教室，再透過line群組通知學生家長教室連結。

不過使用第三方直播教師，有老師認為，酷課雲裡面學習時數、點名系統、教材的功能都無法使用，有聽說別的班級因為無法使用酷課雲，只能先讓學生寫作業，再約時間線上教學，同樣難以確認學生是否有出席。

該名老師表示，有的老師昨天好不容易教會學生使用酷課雲的系統操作，今天臨時改成google meet或是Microsoft teams等其他第三方平台，尤其年紀小的學生，根本來不及協助他們創立帳號密碼，畢竟是停課第一天，很多家長來不及請假，先由阿公、阿嬤照顧學生，但系統問題頻傳，反而變成家長要先確認孩子的使用狀況，才能出門上班。

老師無奈表示，市府花大錢建置酷課雲系統，極力對外宣傳，更提供外縣市、海外華僑使用，但停課首日，全北市師生同時使用之下，系統卻不堪負荷，不如對外宣稱那樣穩定，並非老師們不願使用該系統，但期望系統穩定度能更高。

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