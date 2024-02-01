2024年的全球投資新格局！謝金河：東山飄雨 西山晴

【文／謝金河】

《晶片戰爭》（Chip War）作者Chris Miller最近投書英國《倫敦金融時報》，提醒西方國家應為中國成熟製程晶片產能過剩和大舉傾銷妥擬計畫；Miller提醒，儘管存在產能過剩疑慮，中國晶片製造商仍繼續提升產能，無限量搶購ASML設備，最近也造成ASML股價大漲。

但Miller也提醒，未來三年中國晶片產能將成長六○％，未來五年可能翻倍，中國無法生產高階晶片，但成熟晶片也可能像太陽能板的投資，很快殺成紅海。最近外資減碼聯電、加碼台積電正是呈現這個寫照。從去年到今年，以成熟製程為主的聯電、力積電、世界先進股價表現相對無力。

馬斯克如何扭轉頹勢？

同樣的情況發生在Tesla身上，中國電動車產能全開，Tesla公布第四季ＥＰＳ○．七一美元，衰退四○％，股價大跌二五．二美元，跌幅十二．一三％，這個急殺，也把價位下殺到一八○．六美元，市值縮水到五八○五．六億美元，去年中，Tesla市值和Meta旗鼓相當，如今Meta市值逾一兆美元，Tesla幾乎剩下Meta一半，關鍵在馬斯克把電動車量產模式帶向中國。

二○一四年Tesla表示要在上海投資，二○一五年馬斯克遞出投資意願，二○一七年中國免費提供土地，並給予二○○億人民幣無息貸款，二○一八年上海超級工廠完工生產，短短幾年間，馬斯克揭開電動車時代，Tesla市值一度到一．二四三二兆美元，二○一九年股價最高到二三一八．四美元，一拆五之後，又漲到一二四三．四九美元，再來一次一拆三，馬斯克也因為Tesla坐穩全球首富寶座，如今王傳福的比亞迪殺出來，二三年第四季比亞迪交車五二六四○九輛電動車，打敗Tesla的四八四五○七輛，比亞迪正式超車Tesla。

從投資的角度看，比亞迪不論比營收、比獲利、比市值都和Tesla有一段很大差距，這很可能讓Tesla股價繼續往下探底。過去很多年，Tesla的馬斯克在中國嚐到很多甜頭，他不斷說出很多討好北京、貶抑台灣的談話，看起來這次他在中國踢到鐵板，Tesla很可能一蹶不振，最後要看馬斯克下一個創新來扭轉眼前的頹勢。

這也讓我想到，元月十五日台泥事長張安平邀我參觀台泥和平廠，我們深入開採水泥的石灰石礦區內，在車行途中，張安平董事長跟我談到水泥是很辛苦的行業，他最早帶領台泥轉型，而且台泥的轉型比任何一家傳統產業都早，但到現在仍然還在奮戰中！張董事長提到中國水泥業量產的可怕，他說，台泥在兩岸的水泥總產量不過是五○○○萬噸，但中國水泥產能全開到三○億噸，實際需求量可能不到二○億噸，這樣的產能過剩產生的殺戮，恐怕沒有盡頭。

台塑集團須有效轉型

這次Chris Miller提到中國晶片生產已經供給過剩，仍在拚命量產，這樣的殺戮可能無邊無際，從投資的戰略上，未來可能會有一段很長的時間，大家要積極避開中國產能全開的產業，除了水泥以外，鋼材的粗鋼，中鋼一年產能約一四○○萬噸，中國超過十億噸，鋼材如果沒有朝著特殊鋼材發展，肯定殺成一片紅海。再來是石化產業，中國石化廠不斷擴廠，儘管市場十分不景氣，但稼動率仍達九成以上，這樣的殺戮完全沒有迴避的空間，日本的化工產業這些年轉入半導體製程的化學材料，完全避開了殺戮，台塑集團恐怕要用盡心力帶動一次有效轉型才能安全脫身。

現在全中國正展開殺戮進行式，例如，中國一年養豬七億頭，照理說，養豬市場很大，大家都會賺錢才對，但是中國前三大養豬業牧原、新希望、溫氏股份，去年前三季合計虧損一○八億人民幣，負債二七○○億人民幣，牧原的股價從一三九．九二殺到三一．一七人民幣，新希望從四二．二殺到八．○三人民幣，溫氏股份從四五．五五跌到十二．七人民幣，照理說，養豬應該是一本萬利，中國科技養豬更是可以比照iPhone生產線，但因為價格殺戮，可以讓整個產業殺到全部賠錢。

現在這個殺戮從傳統產業殺到電動車，小鵬汽車創辦人何小鵬說：「要害一個人，就叫那個人去造車！」發展電動車成了中國的國策，所有企業爭相投入，連破產的恆大也有恆大汽車，小米、華為都搶進電動車領域，今年中國電動車產量可能達一一二五萬輛，中國將成電動車最大生產國，這種標準規格、大量生產的產業，最後都會殺成紅海！最近最強大的比亞迪已經從三三三跌到一八二港元，剛剛轉盈的理想汽車也從一八五．五跌到一○七．四港元，蔚來從一九九．二跌到四四．三港元，小鵬從二二○跌到二四．七六港元，電動車已成殺戮的產業，這個時候鴻海的ＭＩＨ還沒有冒出來，如何在殺戮成紅海的產業找到一片生存空間？這可能是鴻海接下來的考驗。