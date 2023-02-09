謝金河：瞄準兔年好股 外資及新台幣是台股兩大命脈

【文／謝金河】

進入二○二三年的兔年，台股似乎有好彩頭，首先是元月效應，台股跟著全球股市有了好表現，元月台股加權指數上漲一一二七．五一，漲幅七．九八％，櫃買指數也上揚十四．四五，漲幅八．○一％，在亞洲股市已算是前段班。

進入二月，台股在第一周，周線上揚六六九．七三，漲幅四．四八％，櫃買指數也上揚十一．六六，漲幅六．一九％，台股從元月以來的好表現，最大的推手是外資，經過過去五年外資賣超二．五八兆的巨大賣壓，今年從元月五日起，外資一直站在買超的立場，一路加碼台股，到二月八日為止，累積買超已達二四八六億元，如果以兔年第一周的一一九五．四億元來計算，這是史上第二大的外資買超，僅次於○五年的連續三十個交易日買超，金額二六九一億元。

外資買超台股力道有多大

還有外資淨匯入逐漸扭轉過去幾年淨匯出的格局，去年外資淨匯出一三五．七六億元，也造成台幣大幅貶值，最低跌到三二．三三五，去年十一月外資淨匯入九二．二億美元，十二月小幅淨匯出七．八億美元，今年元月外資淨匯入七五．五六億美元，外資買超加上淨匯入，最直接影響台幣走勢，最後會牽動台股，上周美元指數一度到一○○．八二，新台幣盤中也來到二九．六五八，從這個線索來追尋，兔年影響台股的兩大脈絡，一個是外資的買超力道，也就是外資經過過去四年瘋狂大賣超台股後，今年買超台股力度有多大、持續力有多強？這會影響台股多空力道。另一個是新台幣從三二．三三五升值，其實三○元是一個年線重要關卡，以今年台灣經濟基本面來看，要擺脫年線壓力恐怕仍有一些難度，台幣恐怕不會一直都很強勁。

外資與新台幣是攸關台股多空兩大指標，大家必須盯住外資動向，像台積電的命運就完全受外資左右，過去三年（二○～二二年），外資賣超台積電一八二萬張，去年又賣超一○八．七萬張，今年元月買超逾二一萬張，二月又加碼三．六萬張，這是台積電能站上五四○元的最重要原因，未來台積電的股價也直接影響台股的走向。

去年五月三十一日，台積電股價大約在五四○元上下，那時候的加權指數在一六八○七，如今在一五五○○上下，差距有一千多點，可以想見這一波台積電比大盤強勁，如果台積電守在五○○元以上，加權指數大跌機率不大，所以，外資、台幣、台積電是兔年行情重要的三個重點。

二三年開年以來，全球股市漲勢凌厲，但是，基本面仍然呈現向下的頹勢，這也正如我們先從預告的壞消息會不斷襲來，但股價開始利空不跌，這正好對照二二年開年，大家經歷很長一段調整，利多不漲，而且，股價不斷下跌。現在基本面的調整，到了去年第四季已經完整浮現。

最具代表性的是美國大型科技股都在這一周公布十～十二月的季報，蘋果營收一一七二億美元，衰退五．五％，這是蘋果罕見的營收衰退，淨利三○○億美元，也是衰退十三．四％，不過，業績公布當天，蘋果股價開低走高，終場上漲三．六八美元，這是標準利空不跌模式。微軟公布Ｑ４營收五二七億美元，淨利一六四億美元，ＥＰＳ二．三二美元，股價也逆勢上漲回應。

科技股寫下利空不跌模式

接著是Google與Amazon同一天公布財報，Google第四季營收七六○．五億美元，淨利一三六．二億美元，ＥＰＳ一．○五美元，比起前一年同期淨利二○六．四億美元，ＥＰＳ一．五三美元，呈現大幅衰退現象。再來是Amazon少了前年同期因為Rivian的一二○億美元淨利，最後淨利二．七八億美元，衰退九八％，Amazon營收一四九二億美元，仍有九％的成長，ＡＷＳ成長二○％，不過淨利衰減太多，三日仍大跌九．五二美元。

不過像跌深的Meta、Tesla即使財報表現不理想，股價從谷底已彈升逾倍，像Meta裁員一一○○○名員工，第四季淨利四六．五億美元，比前年同期一○二億美元大減五五％，但Meta從最低的八八．○九大漲到一九七．一六美元，從低檔爬升，已拉出一二三．八二％的大漲幅；Tesla最低跌到一○一．八一美元，這次彈升到一九六．七五美元，彈幅達九三．二五％。

這一波半導體股反彈力道強勁，像Nvidia從一○八．一三大漲到二一九．四九美元，彈升一○三％，台灣的TSMC ADR從五九．三四拉升到九七．五美元，也拉升了六四％，這一波半導體股的彈升，從Nvidia、AMD、ASML、AVGO、GFS都有顯著的彈升，台灣的UMC、日月光（ASX）在美國掛牌ＡＤＲ也有不錯的表現，這次聯電跑到五○．五元，日月光也到一○六元的新高價，接下來，很多跌深的ＩＣ設計股也有反撲向年線的機會。驅動ＩＣ的聯詠、瑞鼎都回到了年線之上，跌最慘的像昇佳電子從九九八元跌到一八六元，最近彈升到三○○元，也到了年線。

台灣半導體具有相對優勢

如果從全球半導體的競爭力來比較，台灣仍然相對優勢，像是AMD第四季小賺二一○○萬美元，Intel大賠六．六四億美元，台積電第四季賺二九五八．七億元，大約一○○億美元，從淨利的增長就可以看到競爭力。在台積電法說會後，聯發科公布第四季財報，淨利一八五．一四億元，ＥＰＳ十一．六六元，全年淨利一一八六．四億元，ＥＰＳ七四．五九元，Ｑ４毛利率是四八．三％，從去年第四季以來，每一個季度淨利都逾三○○億，這回呈現顯著下滑。

不過儘管聯發科財報釋出衰退訊號，股價已經從五三三元彈升到七五六元，即將攻克年線，從這個現象來看，全球科技股都開始面對升息後業績衰退的衝擊，大規模裁員，營收、獲利下滑，已是二三年的新常態，不過股市卻開始抗跌，這是經歷了去年一整年跌勢，股市跌到低檔，股價相對有抵抗力。

但是基本面不佳，也是必須面對的事實，股價在低檔會有彈升力，像Nvidia、Tesla、Meta都在大跌後，股價大反彈，但是股價彈升後會受到基本面不佳的制約，接下來，市場雜音仍會此起彼落，像二月三日美國公布非農就業人數五一．七萬人，這比市場預期超過太多，美股立即回檔，因為經濟數據太好，會增強Fed鷹派決心，股價因此而壓回。

不過，不管未來Fed如何升息，今年升一到三次，一次升一碼，已是市場共識，接下來升息對市場衝擊不致太大，未來選股會因為個別企業出現不同的新型態，這次創新高個股，最具代表性的一是宏全，一是八貫。八貫的營收、獲利逐季走高，股價從四八．七元跑到一四一元，今年如果ＥＰＳ在一季有二元左右起跳，股價仍然會有很大發揮的空間。