新總統要領導各黨和全民反貪腐

【撰文／陳博志】

這次台灣總統大選的三天前，幾家報紙的頭版出現由某位過去極重要的官員具名之全版廣告，說要向民進黨的黑金複合體宣戰；另外也有候選人疾呼說要下架貪腐的民進黨。這在像我這種年紀較大的人，或對過去歷史稍有認識的人看來難免有些困惑。黑金貪腐不是某政黨長期以來給人的形象嗎？怎麼有膽臉不紅氣不喘地大聲罵起別人？被罵的人要像小孩吵架那樣回罵說你才是黑金貪腐、你最黑金貪腐？要比誰較爛？或者要虛心檢討改善？

從國家和全民的立場，各政黨和政治人物當然可以揭發別人的問題，可以自我辯護，但最重要的還是要努力改善自己和國家的制度來避免黑金貪腐。

黑金貪腐是出自人自私貪心的本性。而公職人員盜取自公眾的私人利益常可以非常大，因此絕大部分的國家和政黨都難免發生一些貪腐的問題，長期執政的政黨總難免有人犯錯，而且有人包庇。而貪腐的傳聞也和緋聞一樣因為符合人的本性，因此容易讓人至少半信半疑，若有人故意捏造散播更不易澄清。所以想要長期執政的政黨都必須努力維護其本身的清廉，並且設法改善制度以減少發生貪腐，以及被誣指為黑金貪腐的機會。

領導人需有維護清廉的態度和形象

維護清廉的第一個重要的因素是領導人的態度和形象。1998年林義雄先生競選民進黨主席之前，恰和幾位幫慈林基金會上課的朋友聚餐。有些朋友主張不要參選，因為政治很髒且水清則無魚，太清白的林義雄先生不適合跳進去。但當時我主張說，政治和政黨雖無法非常乾淨，但和自來水池一樣，至少每隔一段時間要清洗一次，才能避免愈來愈髒的惡性循環。而林義雄先生的操守和道德高度，當時正好可以領導民進黨清洗以避免腐化。

後來林先生的形象不只安定了民進黨內部，也使更多學者乃至企業家在2000年大選前願意支持民進黨。而陳定南先生的形象和擔任法務部長所宣示的決心，也有效降低2001年選舉的賄選現象。但這種態度和形象的效力是不易持久的，政治必須一再重新清洗，並且建立更好的制度。賴清德先生的清廉形象和執著也很出名，應該可以領導民進黨和政府再進行一次必要的清洗。

改善制度和決策

有形象也要有行動，包括要用適當的人，要查辦被質疑和可疑的情況，要保衛清白的人並追究散播謠言者，也要在制度及決策方法上設法降低貪腐，以及被誣指為貪腐的可能性。制度和決策的改善尤其根本，因為好制度建立之後，可以更長期降低貪腐侵蝕國家的可能性，因此是賴清德先生很重要的任務。

例如政府招標採購常為了避免被誣指為有圖利行為，而只敢用比價格的價格標來決定，不敢用把品質考慮進來的合理標，但採價格標時的產品規格和廠商資格也仍有不正常限制或綁標的現象。多年來這問題一直未能有更好的制度來解決，賴清德先生可邀各方人士做更深入的研究，以訂出更具體合理而有共識的規範。

又如政府以投資、採購，甚至補貼來支持產業發展的做法，在目前全球不再盲目自由化之後，已成為各國重要的政策工具。台積電就已在美國、日本和德國都得到數千億元以上的鉅額補貼。但我國過去卻有宇昌案等多起誣指官員不法的事件，即使事後已證明政府和官員的清白，卻已使相關官員甚至廠商不敢從事合理的投資、補助和採購。這將使我國在新產業的發展上相對失去國際競爭力。若以目前政黨亂鬥的方式，當年請張忠謀先生回國及建立聯電和台積電的做法，恐怕也都會因涉及圖利而難以成功。因此我們也應建立更可以避免圖利及誣告的制度，包括必要時像國安基金那樣由各主要政黨同時參與決策的制度。

其他政黨和人民需共同努力

民進黨和政府之外，其他政黨和人民也都有該努力的地方。朱立倫主席應該已想做一些改善，因此前年地方選舉時曾毅然拒絕提名某些有爭議的人選；2023年國民黨黨內提名前，也曾提醒某候選人不要去找牛鬼蛇神。但這次大選時，那些人以及其他有爭議的人物似乎又回來了。由於國民黨在民間長期有黑金貪腐的形象，國民黨必須特別用心降低相關人士的勢力，並且積極支持較可防止貪腐的制度，不能只靠大聲指責和懷疑別人來建立自己清白的形象。

民眾黨為了快速擴大，也吸納了不少有爭議的人，好像撿到籃子裡就是菜。但這次選舉它的選票主要卻不似來自那些勢力，而是來自選民的期待或對其他政黨的不滿。現在民眾黨已壯大，它和它的支持者不宜用空口指責或散播謠言的方式來求進一步擴大，而是要真正提出及支持能減少貪腐的具體改革。

人民要做的努力也很多。人民的關心可以加強對貪腐的防範和查緝。新的好制度需要人民的參與討論和支持。人民也要有更多知識去了解過去的歷史和避免被謠言和不實主張所誤導，從而能選擇支持較可能降低貪腐的政黨和政治人物。

現在由於網路資訊的發達，謠言及不正確的主張容易氾濫，人民稍有不察都會被誤導。微軟（Microsoft）公司創辦人比爾‧蓋茲（Bill Gates）預測，生成式AI工具會讓壞傢伙更有生產力。而賽富時（Salesforce）執行長班紐夫（Marc Benioff）則說，社群媒體對民主國家帶來的風險更大。

例如我曾在朋友的群組中收到傳來傳去的長文，把兩蔣時代講成好像毫無缺點，包括說那時沒有貪汙，有些朋友還按讚。但當時到政府機關辦很多事都要紅包乃是常識，蔣經國先生都曾把紅包改稱為「臭包」來指責。我在學生時代也曾幫辦理營利事業登記的親戚送過紅包。當時指導申辦的人說，你到官員辦公桌前把這包錢的信封放在桌子左邊，官員會拿到右邊以表示他已收到，手續就會順利。我實在不敢相信，但去了一試，貪腐果然這麼制度化。

至於黃豆案、金碗案，乃至拉法案等等更是罄竹難書。杜魯門總統曾說國民黨在中國大陸時，那些有權家族都是賊。1996年康乃爾大學以台灣經濟發展為主題，舉辦劉大中、蔣碩傑教授紀念研討會，會中全球頂尖的國際貿易學家巴格瓦蒂（Jagdish Bhagwati）也公開質問台灣學者說，據他所知台灣的貪汙不亞於東南亞國家，為何台灣可以發展得較好。我的答覆他很滿意，不過不是本文主題故先不談。很多人已淡忘或根本不知道那些教訓，而很容易被謠言及宣傳誤導。

人民要明查貪腐而分辨謠言，必須細看和比較各方及不同時間的資訊。以高端案來說，既然有人懷疑當然該查清楚。但在查清楚之前，大家也要看看各種資訊來源的可靠性，若是常常烏龍爆料，包括當年亂報宇昌和浩鼎案的人或機構沒附證據的說法，因為信用不佳，就不宜輕易相信。而高端案最初爆料或支持它的說法如有效性或毒性等等，如今已有事實資料，當初有錯誤說法的人之其他主張也要存疑。在高端疫苗獲得世界衛生的肯定時，也有些媒體竟不報導這種明確重要成就，他們的其他主張也就可能有其特定立場而非公正。

在資訊爆炸而偽造資訊之技術快速進步的時代，政府和人民都要花更大工夫來驗證各種資訊，否則反貪腐或其他不當行為都可能成為泥巴戰，而由臉皮最厚、心肝最黑的人騙到最多選票，絕非國家、人民之福。

本文摘自《看》雜誌第253期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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