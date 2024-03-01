《致富心態》作者豪瑟再出書！《一如既往》揭開「不變的人性法則」與致富密碼

【文／邱祐慶】

在AI高速發展的時代，擔心ChatGPT搶走工作？憂慮計畫趕不上變化？近日，全球暢銷書《致富心態》作者推出新書《一如既往》，揭開「不變的人性法則」以及其中的致富密碼。

你期待「財富自由」嗎？在這個不斷迅速更迭的世界，你要如何穩定實現這個目標？

其實很難，尤其在計畫趕不上變化時。通常，人們在設立投資計畫時，都講求精確的數據和未來預測，但結果常不如預期，或是被突如其來的事件給打擊。

但全球賣逾400萬本、榮登台灣金石堂十大影響力好書的《致富心態》作者豪瑟（Morgan Housel）卻認為，不必過分悲觀。

34歲的豪瑟，目前是創投基金協和基金（The Collaborative Fund）的合伙人，之前是《華爾街日報》和理財網站萬里富（The Motley Fool）的專欄作家，曾贏得兩次美國商業編輯與記者協會頒發的最佳商業獎，以及《紐約時報》的希尼獎。

具備三種心態是成功第一步

近日，豪瑟推出最新力作《一如既往》（天下文化發行），在2月初一場新書發表會上，接受台灣媒體與財經界KOL（社群意見領袖）的越洋視訊專訪。

他指出，想發財與尋求財富自由的人，如果具備以下三種心態，可能就已踏出成功的第一步。

首先，是「非常內省地了解自己」。豪瑟提到，致富其實沒有正確答案，唯一的方法，就是試著弄清楚自己的個性，並識別自己的缺點和弱點。

其次，是「像樂觀主義者一樣投資，像悲觀主義者一樣儲蓄」。豪瑟說，如果你只是一個樂觀主義者，會冒太多風險，最終會自食其果；但如果你只是一個悲觀主義者，就永遠不會變得富有。

其實，這樣的心態，也可以應用在日常生活中的其他面向。畢竟，太過樂觀或太過悲觀，都會導致某些視角盲區，無法看見事情的全貌，因而阻礙前進的道路。

第三則是「謙卑」，大多數投資者失敗，是對未知的事情充滿自信，反而導致錯誤的決策。因此，應該謙卑地理解你不知道的事情。

豪瑟指出，人們常認為未來的一切都很美好、偉大和繁榮，但這其實不是「樂觀」，而是「自滿」，甚至是「無知」。

因此，他對樂觀的定義是：從現在開始起的20到30年內，世界將變得更美好，我們可以變得更富有和健康，但過程中，仍有戰爭、流行病和經濟衰退等挑戰。通往美好的路上，往往荊棘密布。

「當我們回顧1990年代，好像一切都很棒，經濟強勁、地緣政治穩定，但其實，曾發生過經濟衰退、亞洲貨幣危機，以及網路泡沫化等事件，」豪瑟表示，只是現代人有後見之明，已經知道故事結局如何，所以人們通常會認為，現在比以往充滿更多不確定性，而感到焦慮。

也就是說，每一個年代，都有各自所屬的許多變動與隱憂。

那麼，解方為何？豪瑟認為，唯一的方法就是「保持敏捷」。

他舉美國西爾斯百貨（Sears）為例，1980年代之前，它原本是美國最大的零售商，但1990年時，被沃爾瑪（Walmart）和凱馬特（Kmart）超越，現在甚至已經破產而不復存在了。

曾經風光一時的西爾斯，為何會走向衰敗，並變成時代的眼淚？豪瑟觀察，這是因為他們被曾經的成功沖昏了頭，而變得怠惰、放鬆了警惕，讓競爭對手不僅有時間追上，更進一步超越。

豪瑟認為，美國的現況，跟西爾斯的盛衰有些類似。20世紀時，美國經歷了成功；而來到21世紀後，卻開始變得無知和傲慢。

如何避免這種因仰賴過往成功而墜入失敗的窘境？他舉了輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳在公司危急時說過的一句話為例：「我們30天後就會倒閉，」以此呼籲人們應時刻警惕，才能敏捷地做出改變，讓成功得以永續。

投資者如何保持理性？

豪瑟新書《一如既往》也重申，應該重新省思「不變」的價值。

例如「投資有風險」就是一個亙古不變的硬道理。豪瑟提醒，投資者要將股市和經濟中的波動風險，視為進入市場必須支付的門票，是獲得長期報酬的入場成本。

「在生活的大多數領域，人們確實明白，如果想得到一些好東西，就需要付費。但當談到投資時，這種邏輯就被拋在腦後了，」豪瑟表示，真正的投資成本，在於要忍受無止盡的波動，因此擁有更健康的心態，對投資有非常大的幫助。

豪瑟指出，若你沒有辦法忍受投資組合下跌50％，也許應該將更多投資部位放在相對穩健保守的債券和現金，而非風險較高的股票上。一旦認知並接受這個投資本質，在資本市場就能走得更順暢。

對於AI，豪瑟也有他「一如既往」的冷靜看法。

豪瑟解釋，如果回顧過去一百多年的科技發展，無論是汽車、飛機還是網路，這些東西剛被發明時，沒有人能預期它會如何發展，甚至連發明的人都不知道；近年崛起的生成式AI也一樣，還有許多地方等待人們去探索。

此外，豪瑟在書中提到，變化既驚奇又刺激，因而吸引我們的注意力。但是，從來不曾改變的行為才是歷史最有力的教訓。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）曾說，經常有人問他未來十年有什麼事會改變，但卻沒有人問他「什麼事不會改變」。貝佐斯強調，第二個問題其實比第一個還要重要，永遠不會改變的事物很重要，因為你可以滿懷信心地知道它們會如何形塑未來。

豪瑟觀察，一旦掌握住從來不曾改變的行為，就能更加洞悉自己的生活，進而自在地面對未來。

「保持謙卑」是寫書最大收穫

閱讀前哨站站長，同時也是Podcast《下一本讀什麼》的主持人瓦基，在社群上指出，談到作家，他只服三個人，而豪瑟就是其中一位。

瓦基很認同豪瑟在新書交流會上提到的「不要寫100個人愛的書，而是寫一本反映自己靈魂的書」，強調寫作其實更像是一門「藝術」，而不是「產品」。

被譽為「聲音的魔法師」的Podcaster歐馬克則稱讚，聽豪瑟說話讓他感到神清氣爽，從眼神和談話內容所傳遞出來的自信，證明豪瑟就是個楷模。

歐馬克說，他整場交流會下來，印象最深刻的是「直覺」這個字。當我們直覺認為有用的、應該這麼做的事，通常不如我們想像般的有用，但因為跟著大家用人性的直覺反應一起做，就會有種安心感。不過歐馬克認為，用這種方法其實很難達到我們想要的目標，我們只需要盡力做到最好，至於有沒有結果、值不值得，那就不是我們所能控制的。

豪瑟也分享，在寫作中，「了解你的讀者」很快就會變成「討好你的讀者」，每次在寫作時，他都會問自己是否真的喜歡正在寫的東西，如果答案是肯定的，那就夠了。

豪瑟最後總結，在撰寫《致富心態》和《一如既往》時，最大的收穫是「保持謙卑」，因為思考得愈多、學得愈多，就會意識到自己了解的其實很少。

《一如既往》。 天下文化提供

《一如既往》

作者：摩根．豪瑟 （Morgan Housel）

譯者：周宜芳 出版社：天下文化

出版日期：2024年2月1日

內容簡介：想要財富自由，該具備什麼心態呢？《致富心態》作者豪瑟最新力作《一如既往》，教你迎接難以預測的未來挑戰，了解關於風險、情緒和人性的底層邏輯

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