鄭英耀將任教育部長需接手118課綱 教團評8大難題待解

準行政院長卓榮泰今天公布第二波內閣人事，教育部長由現任中山大學校長鄭英耀接任。教育團體指出，鄭英耀上任後將有8個難題等著，教育現場從幼教到高教問題龐雜，且攸關未來養成的118課綱，預估114學年就必須提出草擬綱要，鄭英耀恐要加緊腳步、上緊發條。

全教總理事長侯俊良表示，目前教育現場問題多，以幼教為例，如幼兒園師生比「1比15」已沿用逾40年，日前雖已鼓勵幼兒園逐步實施調降生師比至「1比12」，但建議還是要加快腳步，才能改善孩童受教權益；再者，公共化幼兒園還是應該注重其質量，提高準公幼加入門檻、加強監管。

侯俊良也說，鄭英耀於中山大學致力推動雙語政策，其一定可見大學端也有很多問題，在中小學端更是錯誤政策。同意英語非常重要，但不應用現行方式持續強化，錯誤政策應積極扭轉，期許新部長務必要有擔當；又近期諸多校園事件，中學端教師工作壓力繁重，也造成家長對學校管教的不信任，教育現場信心危機也有待解決。

至於高等教育端，侯俊良也說，技職教育近年從實用傾向學術化，無法吸引學生投入，再者則是大專校院退場問題下造成的師生安置，都有賴新部長處理。

升學輔導團體大學問執行長魏佳卉則表示，最新的118課綱目前仍是只聞樓梯響，先前因選舉延宕，隨後又碰上相關執行者離世，但根據過往執行經驗，預估114學年就需提出草擬綱要，以利教科書調整。104、105學年時就是因評估來不及，才將107改為108課綱，雖然118課綱多是微調，但新部長還是要盡快動身。

魏佳卉也呼籲，應基於大學法讓大學自由發展，鬆綁管制甚嚴的學費、課程，更重要的在於教育部總是被各部會、企業「許願」，缺工程師、護理師都要求教育部以外加名額辦理，但大學一直以來都不缺科系，缺的是適度引導和名額配置，外加名額下問題叢生，教育部一再被「勒索」，苦的還是無教學品質的師生。

國教行動聯盟對鄭英耀資歷表示肯定，但也呼籲於少子化的台灣應推行精緻化教育，計畫性地降低班級人數；又近年青少年犯罪人數居高不下，去年如新北割喉案都讓家長憂心忡忡，維護校園安全與心理健康也是一大課題。