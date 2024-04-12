快訊

傳駐日代表謝長廷任司法院長 王鴻薇：難道要逼死法官嗎？

統神失言淚訴「被人格性毀滅」暫關YT！再增第12家廠商封殺：應承擔社會責任

新幼照法讓投訴暴增 老闆不想給資遣費通報師不當管教

鄭英耀將任教育部長需接手118課綱 教團評8大難題待解

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
準閣揆卓榮泰（前排左）今天宣布內閣第二波人事，中山大學校長鄭英耀（前排右）將接任教育部長。記者潘俊宏／攝影
準閣揆卓榮泰（前排左）今天宣布內閣第二波人事，中山大學校長鄭英耀（前排右）將接任教育部長。記者潘俊宏／攝影

準行政院長卓榮泰今天公布第二波內閣人事，教育部長由現任中山大學校長鄭英耀接任。教育團體指出，鄭英耀上任後將有8個難題等著，教育現場從幼教到高教問題龐雜，且攸關未來養成的118課綱，預估114學年就必須提出草擬綱要，鄭英耀恐要加緊腳步、上緊發條。

全教總理事長侯俊良表示，目前教育現場問題多，以幼教為例，如幼兒園師生比「1比15」已沿用逾40年，日前雖已鼓勵幼兒園逐步實施調降生師比至「1比12」，但建議還是要加快腳步，才能改善孩童受教權益；再者，公共化幼兒園還是應該注重其質量，提高準公幼加入門檻、加強監管。

侯俊良也說，鄭英耀於中山大學致力推動雙語政策，其一定可見大學端也有很多問題，在中小學端更是錯誤政策。同意英語非常重要，但不應用現行方式持續強化，錯誤政策應積極扭轉，期許新部長務必要有擔當；又近期諸多校園事件，中學端教師工作壓力繁重，也造成家長對學校管教的不信任，教育現場信心危機也有待解決。

至於高等教育端，侯俊良也說，技職教育近年從實用傾向學術化，無法吸引學生投入，再者則是大專校院退場問題下造成的師生安置，都有賴新部長處理。

升學輔導團體大學問執行長魏佳卉則表示，最新的118課綱目前仍是只聞樓梯響，先前因選舉延宕，隨後又碰上相關執行者離世，但根據過往執行經驗，預估114學年就需提出草擬綱要，以利教科書調整。104、105學年時就是因評估來不及，才將107改為108課綱，雖然118課綱多是微調，但新部長還是要盡快動身。

魏佳卉也呼籲，應基於大學法讓大學自由發展，鬆綁管制甚嚴的學費、課程，更重要的在於教育部總是被各部會、企業「許願」，缺工程師、護理師都要求教育部以外加名額辦理，但大學一直以來都不缺科系，缺的是適度引導和名額配置，外加名額下問題叢生，教育部一再被「勒索」，苦的還是無教學品質的師生。

國教行動聯盟對鄭英耀資歷表示肯定，但也呼籲於少子化的台灣應推行精緻化教育，計畫性地降低班級人數；又近年青少年犯罪人數居高不下，去年如新北割喉案都讓家長憂心忡忡，維護校園安全與心理健康也是一大課題。

教育部 鄭英耀

延伸閱讀

中山大學校長出任新教長 曾拋公私大學合併

鄭英耀任新教育部長 台大校長籲針對人才提出前瞻建設

第二波新內閣 準文化部長小野坦言無政黨傾向

卓榮泰組民主大聯盟…第二波新內閣名單 5位閣員4位無黨籍

相關新聞

立法院表決大戰 韓國瑜投關鍵票國民黨全勝

立法院會今上午上演表決大戰，由於民進黨團日前對國民黨立委賴士葆、張嘉郡、柯志恩、邱鎮軍、徐欣瑩等人所提的軍公教年金停砍案...

「486先生」陳延昶遭民眾黨除名 嗆聲要柯文哲還一萬元

民眾黨中央評議委員會昨天通過，將黨員「486先生」陳延昶除名、處分前幕僚吳靜怡停權一年。陳延昶今在臉書透過影片和文字表示...

蔣萬安赴市議會專案報告爆怒 為「這事」和女議員吵翻

0403花蓮強震，震出台北市南機場整宅的公安問題。台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告「大都更時代」並答詢，卻和民進黨議員...

黃子佼持未成年性影片獲緩起訴 綠委將提修法增加量刑

藝人黃子佼持有未成年兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發議論。民進黨立委邱志偉、張雅琳等人今天呼籲法務部重新審視黃子佼...

鄭英耀將任教育部長需接手118課綱 教團評8大難題待解

準行政院長卓榮泰今天公布第二波內閣人事，教育部長由現任中山大學校長鄭英耀接任。教育團體指出，鄭英耀上任後將有8個難題等著...

美日菲峰會關注台海和平 外交部發聲明肯定

美國、日本、菲律賓於4月11日在華府舉行三方峰會，並發表會後聯合聲明，強調「台海和平及穩定至關重要，是全球安全及繁榮不可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。