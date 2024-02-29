考試院會通過 今年高普考暫定需用名額4459名

考試院院會今天通過民國113年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，7月5日至9日舉行，暫定需用名額合計4459名，3月12日到21日受理報名。

考試院指出，今年起，高普考試列考的專業科目數，較過去減少一科到兩科，減輕少生準備筆試的負擔。高考三級僑務行政、國際文教行政及高普考航空駕駛類科，增列第二試口試，強化選才效能，提升公務人員的專業素質與應對能力；高考三級新增昆蟲、司法行政及資通安全三個類科，滿足用人機關進用專業人才的需要。

考試院表示，今年高考三級設一般行政等94類科，暫定需用名額2920名，普考設一般行政等63類科，暫定需用名額1539名，合計4459名。各類科需用名額及應考資訊，將在3月上旬考選部全球資訊網公布。