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台糖安心豚瘦肉精零檢出 綠委嗆中市府政治鬥爭應提告

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台糖安心豚冷凍梅花肉片被台中市府檢出含瘦肉精，複驗結果晚上出爐，45件樣本全未檢出。圖為賣場上仍在販售的台糖豬肉。本報資料照
台糖安心豚冷凍梅花肉片被台中市府檢出含瘦肉精，複驗結果晚上出爐，45件樣本全未檢出。圖為賣場上仍在販售的台糖豬肉。本報資料照

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，民進黨立委王定宇今天表示，台糖查遍養豬場，連毛髮、血液及飼料都拿出來檢驗，沒有任何瘦肉精的痕跡，為了滿足政治鬥爭的流量，釋出尚未複驗確認的訊息，台糖公司應該要向中市府提告。

王定宇晚間受訪時指出，前幾天台中市公布檢驗台糖的豬肉，竟然驗出劇毒的西布特羅瘦肉精，經過兩天的詳細調查，發現非常可疑的地方，台糖查遍所有養豬場，甚至連毛髮、血液及供應的飼料，全部都拿出來檢驗，結果就是沒有瘦肉精的痕跡。

王定宇質疑，西布特羅是劇毒，全世界都沒有工廠在生產，被列為全球禁藥，「請問一下，這個西布特羅是打哪來的？」

王定宇說，在藍營執政的縣市裡面，現在除了台中市以外，都沒有稽查到瘦肉精，「全台灣的豬肉，只有台中市政府實驗室裡面有瘦肉精」，台中市政府尚未複驗就釋出訊息，還好現在受害、受冤枉的是國營事業台糖，否則如果是一般民營的中小型養豬場，這個訊息一丟出來，馬上就倒閉。

王定宇批評，台中市政府在年節前夕，釋出尚未複驗確認的訊息，除了造成消費者的恐慌，更導致豬農受害，滿足政治鬥爭的流量，並非負責任政府該做的事情，就連全國養豬協會理事長潘連周都表明，如果複驗結果是陰性，市政府必須出來道歉。

王定宇認為，台糖基於保護商譽與彌補所失，應該要向釋放錯誤檢驗訊息的台中市政府提告，而對於用食安進行政治鬥爭的特定人士，政府也應該要給予嚴懲，否則動輒拿謠言來傷害食安，甚至引發社會動盪，付出代價的其實是全體人民。

台中市 瘦肉精 養豬場

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