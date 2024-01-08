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立法院選前加開臨時會 陳建仁專案報告高端合約

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院議場。本報資料照片
立法院議場。本報資料照片

2024年總統及立委選舉投票前五天，高端疫苗是否涉弊端成為朝野焦點，立法院今天舉行談話會，通過國民黨立法院黨團提案，明天舉行臨時會，就高端疫苗合約，是否圖利特定廠商等議題，邀請行政院長陳建仁提出專案報告。

立法院長游錫堃上午召集朝野協商，協商立法院舉行臨時會相關事宜，國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨總統候選人賴清德說要公布高端疫苗採購契約，釐清外界爭議，當中有無圖利特定廠商，是否符合國際標準，確保國人的健康權益，國民黨團主張舉行臨時會，邀請陳建仁到國會說清楚說明白。

曾銘宗指出，如果要培植國內疫苗產業，國民黨團全力支持，政府要補助5億、10億、20億元都沒有問題，但必須比照國民黨執政時期，過去支持台積電模式，不是為了培植高端，阻礙國人採購疫苗，這是拿國人健康開玩笑。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，有關高端疫苗採購合約，民眾黨團贊成舉行臨時會，邀請陳建仁專案報告，內容必須要包含採購合約的細節、緊急使用授權（EUA）的申請過程，還有疫苗的研發經過，還有股價異常波動、圖利特定廠商的情形。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華表示，政府從扶植國產疫苗到現在，很多事情都沒有釐清，很多民眾質疑高端疫苗，大家都看到民進黨全面執政，即使有做錯事情，不敢公開，都不應該選擇隱瞞，現在大家喊出多黨不過半，就是出自於對執政黨不滿。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，有關國民黨團提案舉行臨時會，民進黨團要表達的立場很清楚，就是按照程序進行，台灣經過百年大疫，在野黨卻拿來消費，非常不道德，難道是國民黨選情告急，想要轉移總統候選人侯友宜凱旋苑的問題，事實上是敗象已露。

柯建銘表示，台灣能夠走出新冠疫情，政府沒有阻擋疫苗，這些東西都講爛了，也不是新的戰場，國民黨是選情告急，面對選戰攻防，各陣營本來都會有所因應，沒有什麼不可告人之處，不需要搞得好像弊案一樣。

朝野協商通過明天舉行臨時會，朝野立委推派質詢人數，民進黨團11人、國民黨團7人、民眾黨團及時代力量黨團各1人，未參加黨團立委優先發言。

高端疫苗 國民黨 立法院 陳建仁

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