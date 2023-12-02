搞懂政黨與自身立場 台灣首個投票資訊系統iVoter上線
總統大選進入倒數階段，國立中山大學政治學研究所與台灣民主守望協會共同開發「iVoter」政黨議題立場配對平台，於今日（12/2）召開上線記者會，平台匯集15個當前政黨已表態的公共議題並打造32題問答，民眾可於填答後獲得與五個政黨的政策立場相似度，有助於選民在投票前更理性地認識政黨與自身立場。
中山大學榮譽退休教授廖達琪表示，iVoter發想源起於如何讓民眾在繁忙的生活中獲得有效的資訊，具備充足資訊再投下手中選票。當年團隊造訪歐洲，部分國家16歲即擁有投票權，但學生需先對政黨主張具備充足概念，於是歐洲嘗試將資訊彙整、簡化，讓政黨主張與學生立場配對。
廖達琪指出，iVoter給當事人資訊，但不影響當事人決策。民眾可藉由回答問題，測出自身與政黨立場的契合度，「也許你長期投Ａ黨，但實際你的主張反而和Ｂ黨立場較相近。」
中山大學政治所所長劉正山表示，團隊自今年9月20日起至10月30日止，根據可查證的新聞和官網資訊，搜集前十大國人在乎的議題並設定出32題。議題包括九二共識、社會福利、核能、性別等，最後更新日為11月14日，並在郭台銘宣布不登記參選後，確認配對政黨為國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量以及基進黨。
劉正山指出，民眾依序答題後，最終可獲得與五個政黨的政策立場相似度，並可查看單一議題立場，填答者可於其中得知每一題立場與每個政黨間的差異。
iVoter先前多次協助民眾於投票前先行評估，但劉正山也談到，「投票往往是感性的。」情緒促使民眾投票，但民眾不知道情感上支持的政黨，會不會在哪個議題背叛自己，而iVoter根據可考資訊設定題目，也希望民眾藉此考察政黨承諾，讓政黨無所遁形。
而劉正山也說，民眾可能質疑為何答題選項偏少，但問題根源在於政黨對特定議題立場模稜兩可，甚至迴避了部分議題，代表未提出任何解方。如多元性別一題，所有政黨都只能說出兩個立場，多是稱尊重、一視同人對待，卻都不足以被視為政見，也是本次選舉感受到的最大隱憂。
廖達琪指出，iVoter於2012年推出，平台已經走過10年，最新2.0版希望減少勞力和人為干擾，靠大數據引用有來源的資訊，希望能深入社會，有助於民眾憑資訊做選擇。
iVoter「2024議題立場配對挑戰」已上線，民眾可前往頁面施測：https://ivoter.tw/iVoter.php
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