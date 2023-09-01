國外護理師月薪達18萬 專家：留人靠加薪、降低護病比

國家衛生研究院推估，台灣2024年護理師將短缺1萬5964人到2萬4447人，而立法院法制局研究報告指出，近半年已有1700多位護理人員離職。昨國民黨總統參選人侯友宜喊話將優先投資醫療保健預算支出，包括優先為護理人員加薪，衛福部長薛瑞元則指出，今年將可確定三班護病比標準。專家認為，幫護理人員加薪「是必要的」，如此才能留住人才，降低護病比，否則只是惡性循環。

護理師低薪資、工作過勞等，使得去年底至今已流失1700多名護理人員，近期衛福部護理及健康照護司與多個護理團體開會討論三班護病比調整，也自8月起，要求全台醫院的全日護病比填報，改為三班護病比填報，預計收集2個月的現行醫院執行情況資料，最快10月再次開會，依照可行機制、財源，討論並凝聚共識，朝合理護病比入法目標努力。

康寧大學副教授兼護理科主任呂莉婷表示，幫護理人員加薪是必要的，護理人員十年前的薪水跟現在差不多，但在國外，光是護佐一個月就10萬台幣，護理人員可以達到18萬，如果薪資沒有提高，護理人員會持續離開，建議政府除了調高護理薪資，也應創造友善職場，包估相關福利、減稅或補助措施，或增加護佐人力編制，分擔如翻身等簡單工作，讓護理人員空出時間做更高階的病人照護計畫，可降低護理師壓力。

呂莉婷呼籲，導致護理人員出走，職場環境不友善是一大原因，像是護理師婚後，因為無法配合醫院班表，導致無法兼顧家庭和工作，如果人員留不住，則導致護病比增加，加速惡性循環，「許多護理師畢業後到臨床執業2至3年，卻因為環境不友善而離職，非常可惜。」

呂莉婷表示，在少子化影響下，學校招生都很艱困，雖然五專護理科大多可以招滿，但國中端大多會鼓勵學生選高中、大學，使得護專學生程度偏低，未來進入臨床工作時，靈活度較不足，碰到挫敗時更容易想離開，或是轉去當網紅，「但他們沒想過，未來沒有護理師照顧，是多麼可怕的一件事」。

呂莉婷呼籲，政府應該提升護理人員待遇，留得住人後，才可以降低護病比，否則人留不住臨床，還是無法改善。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，護理環境不佳是因為醫院違反勞基法，但護理人員對於勞動條件知識不足，因此工會不斷呼籲，應該將此科目列為必修學分。

她直言，醫師票有8成是民進黨，如果參選人要護理票，至少要具體論述，告訴護理人員如何改善環境，不然會覺得是「畫大餅」「空頭支票」，她說，別小看護理的力量，目前執業有18萬人，有護理執照32萬人，若加上護理人員家屬，少說也有100萬票。