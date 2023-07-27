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柯文哲批前瞻變前沾 放任地方興建軌道垮財政

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲批評政府前瞻計畫放任地方政府興建軌道建設，前瞻變成前沾，壓垮地方政府財政。本報資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲批評政府前瞻計畫放任地方政府興建軌道建設，前瞻變成前沾，壓垮地方政府財政。本報資料照片

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在臉書批評政府前瞻建設，擔心壓垮地方政府財政，「前瞻」變「錢沾」，中央對全台軌道建設，沒有訂出優先順序，把責任撇得一乾二淨。 民眾黨今天再釋出內部會議柯文哲發言片段，柯文哲批評，總人口減少、無人車的出現，過去很多軌道建設變得不需要，中央卻不負責任，放任地方政府去蓋，連這種道理都不懂。

柯文哲指出，中央放任各縣市興建軌道建設，現在負擔不起，更直接排擠到長照、教育、食安等其它項目。中央政府不該一再推出這種大撒幣政策，也不考慮後果，更造成地方債台高築的後遺症。

柯文哲認為，當中央不設定軌道建設順序，各縣市同時開工，突然投入大量的工程預算，超過建設廠商的容量，根本也沒辦法承造，只是造成流標一大堆。流標後以為再追加預算可解決，除了造成預算暴增，還是沒解決問題。他主張，軌道建設要統籌規劃，要考慮成本效益，更要考量廠商的承造能量。

柯文哲說，地方政府的心態，就是要中央補助兩倍的錢，若不蓋軌道建設好像政績不好，所以拚命蓋；其實政府公共工程要宏觀調控，當興建案超過營造廠量能，自然工程會流標，國家重要工程應該要有所調節，國內營造大時要降低，國內不景氣營造量要拉高，連這個都不懂。

柯文哲 軌道建設 民眾黨

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