柯文哲批前瞻變前沾 放任地方興建軌道垮財政

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在臉書批評政府前瞻建設，擔心壓垮地方政府財政，「前瞻」變「錢沾」，中央對全台軌道建設，沒有訂出優先順序，把責任撇得一乾二淨。 民眾黨今天再釋出內部會議柯文哲發言片段，柯文哲批評，總人口減少、無人車的出現，過去很多軌道建設變得不需要，中央卻不負責任，放任地方政府去蓋，連這種道理都不懂。

柯文哲指出，中央放任各縣市興建軌道建設，現在負擔不起，更直接排擠到長照、教育、食安等其它項目。中央政府不該一再推出這種大撒幣政策，也不考慮後果，更造成地方債台高築的後遺症。

柯文哲認為，當中央不設定軌道建設順序，各縣市同時開工，突然投入大量的工程預算，超過建設廠商的容量，根本也沒辦法承造，只是造成流標一大堆。流標後以為再追加預算可解決，除了造成預算暴增，還是沒解決問題。他主張，軌道建設要統籌規劃，要考慮成本效益，更要考量廠商的承造能量。

柯文哲說，地方政府的心態，就是要中央補助兩倍的錢，若不蓋軌道建設好像政績不好，所以拚命蓋；其實政府公共工程要宏觀調控，當興建案超過營造廠量能，自然工程會流標，國家重要工程應該要有所調節，國內營造大時要降低，國內不景氣營造量要拉高，連這個都不懂。