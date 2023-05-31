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大法官被提名人尤伯祥是教唆偽證或證人訪談？法官、檢察官這樣看

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
尤伯祥。圖／聯合報系資料照片
尤伯祥。圖／聯合報系資料照片

大法官被提名人尤伯祥被控在焚化爐貪汙案「教唆證人偽證」，他在臉書發文澄清自己為了落實交互詰問制度，有效保障當事人辯護權，而先行訪談證人了解待證事實；有檢察官和法官對於尤伯祥回應內容表示意見。

尤伯祥回應指出，律師倫理規範第16條、第17條明定律師應蒐求證據，得在訴訟程序外就與案情或證明力有關的事項詢問證人，因此他在聲請傳喚前先行訪談證人，確認所言可以證明當事人的辯解，且有相當可信度，才決定聲請傳喚，至於證人將詢問題目記載於筆記本，他則無權干涉，也沒有要求證人依照筆記作證。

有檢察官在尤伯祥回應前已料中會用「證人準備」為自清重點，他指出我國刑事訴訟法第176-2條僅規定「為聲請之人應促使證人到場」，只能聯絡請證人務必到庭，但沒有明文規定可以做「證人訪談」，而法官法施行細則第138條也有相同規定。

檢察官說，2021年修訂的律師倫理規範第17條有規定證人訪談應有的分際，因此有人主張我國律師應該可以做證人訪談，至於本案發生時間為2005年，而以前就有的律師倫理規範第16條規定，「律師得於法庭外向證人詢問其所知之事實，但該詢問以就必要事實之說明或辯護有必要者為限，不得誘導證人為不實之陳述」，他認為是否可以做到「問答」筆記的程度，是可以討論的。

有法官指出，證人訪談、教唆偽證是一線之隔，現行刑事訴訟法沒有規範律師能否訪談證人，只能從律師倫理規範等自律精神來檢視正當性和合理性。

法官說，律師雖不像檢察官有公權力調查，但為了幫當事人辯護，可以想盡辦法求證，透過訪談、詢問證人，查證客觀狀況，但不可以影響事實呈現，絕對不能「教」證人在法庭該說什麼、怎麼說，認定是否構成教唆偽證，關鍵要看律師是否有教證人如何回答，得看證人筆記本中的內容來判斷。

法官認為，如今尤伯祥被提名大法官，無論過去任何作為、倫理、道德、言行都會被拿出來檢驗，這再正常不過，認為尤伯祥應該說清楚講明白，現在是他講清楚說明白的時候，他澄清自己是清白的，就看外界信服與否。

然而，過去曾有律師教唆作的案例，高等法院法官收賄案中，律師張權教唆做偽證，掩飾李春地收賄犯行，最高法院依教唆偽證罪，判他有期徒刑2年定讞。

大法官 尤伯祥

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