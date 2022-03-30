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保險經紀人考試及格率近3年逾2成 以學士最多

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

考選部今天表示，依統計分析，近三年保險經紀人考試總報考人數4437人、平均到考率62.61%、平均及格率21.09%。報考者學歷以學士最多，占72.46%；其次為碩士學歷，占14.97%；其中亦不乏以博士學歷報考者，占0.38%。未來考選部將持續與教育端、用人端及專業團體檢討合作，共同精進保險經紀人考試，適時為國人保險服務需求增補優質專業人力。

專門職業及技術人員保險經紀人考試包括人身保險經紀人及財產保險經紀人2類科。考選部指出，凡具有高中（職）以上畢業學歷資格者，即可報考。自1994年開辦以來，至2021年止已辦理27次考試，保險經紀人累計總及格人數4198人；其中人身保險經紀人及格人數2372人；財產保險經紀人及格人數1826人，為國人的保險服務提供優質專業人力。

中華民國保險經紀人商業同業公會理事長廖世昌在接受考選部「考選集粹」專訪時指出，保險經紀人運用其專業知能，協助民眾妥善規畫保費支出，購買合適的保險商品，並獲取充足的保障，大幅降低生活中的風險，不僅體現專業價值，更是一項助人的良善志業。

廖世昌表示期待更多有志青年加入保險經紀人的行列，提供更多元及貼近民眾需求的保險服務，並帶給大家安心與安定的力量。

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