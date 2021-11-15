【專家之眼】 蔡情報不靈光，非核家園早已退流行

在聯合國「全球氣候變遷大會」（COP26）於蘇格蘭格拉斯哥舉行之際，因我國未獲邀與會，蔡英文總統七日對台灣三個團體，在當地舉辦「台灣日」的活動，透過預錄影片發表演說表示，值此氣候變遷危機日益嚴重的今天， 台灣應被納入全球氣候活動。

顯然蔡政府情報不靈光，這次大會的重大共識就是減少碳與甲烷的排放，以及將核電重新定位為「綠能」，正好與蔡英文推動的火力發電與主張的「非核家園」背道而馳。

毫無疑問，地球暖化與氣候變遷已經日益嚴重，但排除核電只會讓氣候危機進一步惡化。在這次COP26大會之後，大多數與會國家形成了ㄧ項新的共識，核電不僅不可或缺，而且應該透過修法將核電重新定位為「綠能」。

以法國為首的大多數國家就主張，由國會提出法案將核電改列為「綠能」，只有德國等少數國家表示反對。法國支持核電的主要理由，是核電佔其電力供應結構的大部分，不僅法國的工業與經濟發展仰賴核電，而且還可輸出到鄰國賺取外匯。

由於法國的核電廠多蓋在地下，上面則是公園、球場或運動場；因此，核電廠與上面的公共設施早已成為法國人日常生活的一部分。德國則主張「非核家園」，但其推動「非核家園」的政策卻備受爭議。德國目前尚有三座核電廠仍在運轉供電，並從法國核電廠購買電力，所以有人認為這是「偽君子」的做法。

「國際原子能總署」署長葛羅西最近接受法新社專訪時特別指出，氣候危機已為核能發電帶來更多的機會，而且還成為格拉斯哥COP26大會上最受關注與熱烈討論的議題之。在氣候變遷與地球暖化日益可怕的時代，核電重新受到世人重視有以下五項原因。

首先，核電是「清潔乾淨」的重要能源之一，可以幫助人類對抗或至少減緩地球暖化與氣候變遷的危機。其次，核電不像化石燃料那樣會帶給地球污染。第三，核電不像化石燃料那樣為人們帶來各種 疾病。第四，現代人類的高科技已可妥善處理核廢料。第五，現代人類掌握的高科技已能有效管控核電廠的意外事故。

葛羅西指出，在大多數國家，核電應該至少佔總電力結構的25%，視其他電力來源如水力、離岸風電的配置情況再做調整。核電的種種優點，甚至已逐漸改變許多原來主張建立「非核家園」的國家，與原先「反核」人士的看法。

例如美國前國務卿、現在擔任美國拜登總統氣候變遷特使的凱瑞，原先曾是「反核」大將，但現在已成為力挺核電的急先鋒。在歐洲議會與歐盟成員國透過修法將核電改為「綠能」之後，相信會有更多的國家跟進。

由以上分析觀之，與最新世界潮流相比，蔡英文主張建立的「非核家園」已經退流行，更對年青的世代沒有任何吸引力，而且火力發電也對人民的健康害。還好蔡英文這次未獲邀參加全球「氣候變遷大會，否則以台灣是全球低碳、減排倒數前五名的國家，加上還主張不合時宜的「非核家園」，必然笑掉與會國家領導人與參與者的大牙。