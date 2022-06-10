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洪育琳罹罕病身著鐵架打鋼釘 苦拚雄女獲佳績

中央社／ 高雄10日電

患有罕見疾病「馬凡氏症」、須穿著鐵架以維持身體姿勢的洪育琳，為實現入學高雄女中的夢想，備戰會考期間常吞止痛藥苦讀，最終拿下5A、作文滿級分的佳績。

今年就讀五福國中三年級的洪育琳，因患有罕見疾病「馬凡氏症」，四肢異常細長脆弱，隨著年紀增長，側彎的脊椎逐漸壓迫心臟。為了維持身體正常姿勢，洪育琳須穿著鐵架，還要長期做復健，且脊椎打了多根鋼釘。但她仍不減學習熱情，國小時曾獲總統教育獎肯定。

洪育琳不僅學業成績不錯，對各項學習也都富有熱忱，曾獲神腦文教基金會補助學習影片拍攝與剪輯，2018年更曾獲廣達游藝獎導覽達人首獎，受邀至俄羅斯拍攝嚴寒中人們的陽光笑臉。

雖然對洪育琳來說，久坐非常不舒服，但她為了實現自己目標從不喊痛，準備會考的一年多期間，更常吃止痛藥硬撐，只為考出好成績。最終拿下5A、作文滿級分的佳績，有望進入夢想中的高雄女中就讀。

國中會考成績今天開放查詢，高雄市政府教育局新聞稿指出，教學創新的指標型學校五福國中除了有洪育琳得到佳績，還有22人拿到「滿分滿點」5科A++，其中張綵薰、李承陽2人更以5A++與作文6級分拿到全國狀元。

此外，近年來面臨大林蒲遷村、人口外移考驗，學生人數年年銳減的鳳林國中，64名國三生中也有同學簡祐莃考出「5A++」亮眼成績。在新課綱第一屆即創下滿分滿點紀錄，也為小聚落帶來振奮力量。

就讀旗津國中、家境不好的麥玉惠則利用學校提供的免費講義、考卷，在父母鼓勵下考出3個A++、2個A+好成績，有望跟隨姊姊的腳步進入雄女就讀，光耀母校旗津國中。

111會考 國中教育會考

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