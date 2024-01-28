還在當韭菜每天被割？ 投資專家告訴你 「一類人」易成冤大頭

「雜誌或股票資訊網站推薦過這支股票」、「Twitter或部落格上提到這支股票前景有望」、「認識的人買了那支股票當存股」，個人投資客聽信這一類的股票資訊，於是就容易套在高點。

股價短期內愈多人買就愈漲，愈多人賣就愈跌。這就叫做「供需」。

無論股票再怎麼上漲，一旦買家幾乎買光股票，之後只剩下賣出以求獲利了結，也必然會下跌。因為頻頻勸人「買吧買吧」的人，往往已經買了這支股票想要賣。也就是一種惡意倒貨、慫恿買進的行為。

草食系投資的三項原則之一是「不看鄰家的草地」。大批人賺到錢就「羨慕」的想法，再怎麼樣也跟不上潮流。那麼，最後一個買股的人會是誰呢？

股票投資的世界中，「資訊弱勢者」容易變成冤大頭。從這裡可以得到一項教訓：「當所有人都吹噓『自己賺到了』的時候，股價多半已經達到天花板。」

本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》 投資股票的世界中常說的一句話是「因謠言而買股，因事實而賣出」。或許是因為個股的股價開始上漲時處於「謠言」的階段，許多投資客還疑神疑鬼，也不曉得為什麼會漲。

上漲的理由慢慢在市場關係人之間傳開之後，主流雜誌或網路投資媒體才會跟進報導，但即使像這樣在已經是既定「事實」的階段中買股，也往往為時已晚。

既然是被別人的資訊打動而上場較量，買賣就會落後別人一步。這是個人投資客難以靠股票賺錢的原因之一。

（本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》作者：草食系投資家LoK 譯者：李友君）