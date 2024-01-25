上班族想炒股卻沒空盯盤？他教你在這兩時機進場「埋伏定點投資」輕鬆打造被動收入

埋伏定點投資

接下來要介紹本書的主題，藉由每星期短期買賣一次，伺機月入10萬日圓收益的方法。

它的名稱就是「埋伏定點投資」。

這個投資法是要專心埋伏，直到「買進」（或賣出）的鐵板訊號出現為止。無需一天到晚交易，只要狙擊有機會的局面就好，所以這一章就大膽冠上這個帶有草食系投資家LoK風格的標題。

埋伏定點投資基本上效法了葛蘭碧法則（Granville rules）這套知名的股票買賣訊號準繩，所以要先說明其定義。

葛蘭碧法則是使用股價和中長期均線的投資法，內含八種買賣訊號（圖33）。

我個人不以股價判斷是否要交易，而是會觀察短期均線的5日線，以及中期的20日線或25日線的關係。接下來的正文說明是短期線和中期線的關係，敬請一讀。

葛蘭碧法則當中的買賣點就如圖所示，可以分為「趨勢轉換」、「趨勢再次加速」（＝低點或反彈）及「對於趨勢過熱的逆勢操作」這三種。

本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》 而且，其中也暗示股價和短期線會在上下波動的同時，反覆從上升趨勢轉換到下降趨勢，或者從下降趨勢轉換到上升趨勢。

換句話說，葛蘭碧法則會展現出「行情的潮流當中，配合趨勢狀況的買賣點不只一個」。

然而，就算實際上完全使用這個法則買賣，也不會輕易獲勝。有時實際的情況不會依照訊號變化，難以判斷。

比如圖33買進的法則①，雖然是從下降趨勢往上升趨勢轉換的局面，不過有時趨勢會如圖中的①一樣漂亮轉換，有時也常會看似要轉換，結果股價或短期線又鑽進中期線下方，加速下跌。

就連相當於逢底買進和反彈賣出的法則②和③也一樣，即使趨勢持續相當長的時間，也經常會發生落空的案例。

最用不著的是法則④，趨勢過熱時的逆勢操作訊號。

強勁趨勢持續的時候，原以為漲得太多而賣空，結果往往是再往上漲。雖然人們常說「掉下來的刀子不要接」，但在下跌的時候也一樣，原以為暴跌的態勢衰退，「跌這麼多不尋常」而買進，結果再往下跌的情況也經常發生。

從「緩慢漸進上漲，噗咚一聲下跌」的價格變化特徵來看，「跌太多就買」實在很可怕，最好是絕對不要做。

換句話說，葛蘭碧法則當中的「①趨勢轉換」、「④針對趨勢過熱逆勢操作」、「趨勢持續相當長之後的②或③」非常難以操作。

困難的部分無須硬著頭皮挑戰。

只需看準簡單的部分就好，這就是「埋伏定點投資法」。

葛蘭碧法則的兩個買點

那麼，假如要說什麼樣的局面最簡單，則答案如下：

●中期線朝上之後，短期線才開始進入一時下跌，又再度上升的局面；

●雖然在中期線朝下之後，短期線才開始反轉上升，但後來又進入再度加速下跌的局面。

換句話說，就是趁著趨勢的早期階段或還有活力的趨勢來交易。用一句話來說，就是：「趨勢轉換後的首次低點和反彈。」這才是保證進帳的買賣點，埋伏定點當中應該盯緊的地方。

原本葛蘭碧法則所使用的中長期線為200日線，但在200日線中，買進和賣出法則①到④的一個循環，要花幾年的歲月才會結束。

坦白說實在「等不了那麼久」。因此，埋伏定點投資法會以短期的5日線，以及中期的20日線或25日線，判斷低點或反彈。

價格波動會不斷重複

線圖是「碎形」（fractal，類似套匣工藝品的結構）。碎形指的是整體和細部都由同樣的形狀組成，比如大的正三角形當中填入小的正三角形。

同樣的，200日線也好，時間軸較小的20日線或25日線也好，更小的一小時均線或5分鐘均線也好，價格都會以類似的波動或形狀變化。

原因在於無論哪個時間軸，價格的形成終究還是依照買家和賣家的交流（供需）。

比如圖34是瑪魯哈日魯（Maruha Nichiro，1333）2016年3月到2017年9月的價格變化。圖中去掉K線，只標出5日線和25日線。

左邊以四方形A框起來的波動，正好符合葛蘭碧法則從上升到下降的整套價格變化。

中央的四方形B當中，則完整重現葛蘭碧買賣的八大法則。A波動和B波動的上升趨勢都很強烈，下跌局面弱，就如圖33展示的模式範例一樣，沒有跌到再次上升開始的位置，就直接進入下一個上升階段。

仔細一看會發現，四方形B的上升過程當中，光是擷取葛蘭碧法則上升局面的動向就出現三次，價格變化的韻律也極為相似。

鎖定兩個時機，就能穩穩賺

那麼，假如要說在容易形成碎形結構的線圖波動當中，最容易發生什麼樣的局面，答案就是趨勢轉換後的首次低點或反彈。

假如沒有趁著勢頭和新鮮度產生首次低點或反彈，接下來的事情就不會發生。「擷取」和盯緊首次低點或反彈，就是埋伏定點投資法的觀念（圖35）。換句話說：

●當中期線轉為朝上，而短期線首次（或是容許到第二次）下跌，接近中期線之後，要是再次上漲就伺機買進；

※上升趨勢後經過相當長時間的低點就不在目標內。

●當中期線轉為朝下，短期線首次（或是容許到第二次）上升，接近中期線之後，要是再次下跌就伺機賣出。

※下降趨勢後經過一定時間的反彈就不在目標內。

重點就只有這樣。至於※記號的注意事項，則是因為若趨勢持續的時間一長，之後就難以看出趨勢會持續還是轉換。

那該怎麼出場呢？無論是賺錢或虧損的情況，都可以依照以下條件來設定。

●平倉的條件是進場之後，經過五∼七個交易日時，或是K線的收盤價往反方向突破短期線（5日線）時。後者即使是停損也要馬上出場。

埋伏定點投資的典型範例

這裡要來介紹典型的例子。

圖36是第二章看過的日本郵船（9101），從2017年5月到2018年1月的日線圖，當中標示了5日線、25日線、75日線及成交量。

日本郵船從圖面左邊的下降趨勢過渡到持平局面後，就進入圖面中央附近的上升趨勢。

圖上的A點完成「股價＞5日線＞25日線＞75日線」的上升趨勢排列。

爾後，K線（股價）就跌到25日線，反轉上升的B處是第一個逢低買進點，要在這裡買進。

但在這個狀況當中，25日線也才剛朝上，趨勢還沒冒出來。

這樣的情形之下，股價可能會持平，或是5日線會暫時跌破25日線。不過到了D點（財報公布後）則再次超越25日線，開始上漲。「假如持續上升，就表示趨勢還有活力！」既然是這樣的狀況，所以就決定買進。

想要判斷是否該在第二次的低點買進，就要留意「25日線是否保持向上」。

股價在那之後也順勢上漲，再在第六個交易日出現的大陰線E獲利了結。

某種意義上來說，或許從財報公布的飆漲（從D到E），才稱得上是正式的牛市早期階段。只要看看從D到E這段期間的成交量，就可以感受到連日的大盛況，買勢強勁。

至於在那之後怎麼樣了，答案就是在暫時跌到25日線之後，再次上漲。然而這波上漲夾雜陽線和陰線，相當疲弱，要是我就不理會。

「涉及趨勢轉換的第一波上漲（圖中的A處），還不知道是不是真正的趨勢轉換，所以就沒有理會。要鎖定上升趨勢明確的首次低點（B），以及上升的勁道還很新鮮的二次低點（D）。」另外，本書當中並不是將低點與原意的下跌畫上等號，而是把上升趨勢轉換後，達到第一個低點之後上漲的買點當成「首次低點」，第二次低點之後的上漲則以「二次低點」表示。賣空之際的「首次反彈」和「二次反彈」也是同理。

這種「保證進帳的次數計算法」比較容易漲。

（本文出自《高勝率膽小投資買賣筆記》作者：草食系投資家LoK 譯者：李友君）