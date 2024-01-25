早上五點半就開始工作不知要停下來 《經濟學人》資深編輯：有個笑話我現在才懂

經驗和研究都告訴我們，過勞工作的原因有很多。其中有些原因甚至就關乎工作的本質，所以要避免過勞工作的負面連鎖效應，可能比我們想像的還要難。以下原因雖然未臻詳盡，但的確可以讓我們看到自己面臨了什麼樣的挑戰：

工作其實很好玩

《經濟學人》（Economist）資深編輯萊恩．亞凡特（Ryan Avent）說明自己從早上五點半開始的工作排程，並介紹他怎麼在家和公司之間來回，在一天的開始和結束為孩子騰出時間，其他時間則處理工作：寫作、編輯、閱讀。「我努力不懈的工作，幾乎是不知道要停。」他說：「有個笑話我現在才懂，就是工作很好玩。」

對今日大多數人而言，過度工作仍是一種源源不絕的誘惑。為什麼呢？我們懂，我們熱愛自己的工作。大多數的高層、創業家、我們認識與訓練的專業人士，也都很愛自己的工作。

本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》 工作的樂趣不該被打折扣。就算不喜歡工作的某些面向或它帶來的壓力，我們還是可以熱愛和重視解決問題、提早交件、送出報告、寄出產品為我們帶來的美好感受。

「頂尖的專業人士就像這個時代的工藝職人。」亞凡特說：「我們對文字、數字、程式碼等我們自選的素材進行設計、製造、打磨、精進、修整瑕疵並拋光。到了一天的尾聲時，我們可以往後靠向椅背，欣賞自己寫好的文章、談妥的案子、成功運作的手機應用程式，就像以往工匠欣賞自己的作品一樣。」

帶來個人成長與認同

凱因斯等人也低估了個人或團隊解決難題後，得到的心靈滿足和成長。哥倫比亞大學教授艾德蒙．費爾普斯 （Edmund Phelps）說：「凱因斯沒有提到創新（有創意的解決問題）為工作帶來興奮感與個人成長的功能。」

如果認為工作主要只是為了物質與生理需求，那我們就是在騙自己。工作也能滿足內心深處的需求，我們不斷工作的同時，也在馬斯洛（Maslow）的需求層次中往上爬。不管你有沒有意識到，大多數人都是透過工作來達成自我實現（self-realization）。

費爾普斯指出，「自我實現」這個人類的基本需求，主要都是透過工作來實現，而且這個現象已經存在好一陣子了。

哲學家艾倫．狄波頓（Alain de Botton）就提到「工作」：「是與愛並肩……提供生命意義的主要來源。」我們可以試圖討論這樣的說法是好是壞，但爭論這個問題其實並沒有意義。最好的作法是，要意識到如果沒有留意工作的風險，那它可能會帶來反效果，並造成傷害，就跟很多好的嘗試一樣。

這段過程的拉力十分強大。當工作壓力逐漸攀升，我們回應的方法就是運用才智、發揮能力、磨練心性。我們在工作上花費更多精力（也許因而剝奪了家庭時間或其他方面的精力），並因自己的努力獲得成就感。

我們追求成就時精力充沛，成就也讓我們充滿活力。贏的感覺很好，但如果不留心，我們就會因為追求成就而忽略其他需求，引發種種危機。

（本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》作者：麥可．海亞特/ 梅根．海亞特．米勒 譯者：鍾榕芳）