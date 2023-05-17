存股往往很容易就放棄！ 他：別逼自己太緊…降低金額或「暫」停皆可

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聯合新聞網／ 存股方程式
台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

存股是一件非常平淡無奇、毫無驚喜的投資方式，尤其對於收入一般的中產階級而言，由於投入的資金少，導致帳面價值與領取的股利增加速度很慢，很容易喪失對存股的熱情

最近不少版友來訊抱怨，似乎進入存股撞牆期，每個月僅能投入一萬多元，也不知道何時才能達到理想的資產規模，近期只要提到存股、投資就開始變得煩躁，畢竟收入不多，還要挪出資金存股，已經嚴重排擠其他的娛樂，生活品質受到影響，很希望把錢拿來好好犒賞自己。

不論做任何事情一定都會有撞牆期，尤其存股並無法得到及時性的回饋，更容易讓人感到迷惘。

賺錢是為了保障生活、為了讓自己開心，如果錢的使用方式造成心理上的煩躁，那麼錢就失去了真正的意義。

存股不是一蹴可及，需要很長一段時間才能看到成果，也許10年、也許20年，並不急於一時。

如果眼下對於存股感到厭惡，那就先暫時停止投入吧！因為一時的厭惡而完全放棄存股，是非常可惜的。好好整理思緒、好好犒賞自己一陣子，換個新手機或來個輕旅行，待準備好了再重新加入存股的行列。

又或者，降低投入金額，沒必要把自己逼的那麼緊。每個月投資兩千元、三千元都很好，退休時的現金流固然重要，當下的日子也要好好把握。做好資金分配，留一些娛樂費用是必須的

存股是一場孤單旅程，很容易就會放棄了，版主周遭不少親友，當年信誓旦旦地說要和版主堅持存股直到財富自由，如今大概只剩版主一人孤單地在往前奔跑。那種資金不足的無力感、長時間面對同一件事情的厭惡感、沒有人可以相互鼓勵的孤單感，版主也都經歷過。當您對於存股感到無力、厭惡、孤單時，來讀讀版主的文字吧，也許會找到重新出發的能量。

版主和大部分人一樣，是個背景再平凡不過的中產階級，剛進入職場時也為了存房子的頭期款、生活費、租金...等費用而傷神不已，也曾經不敢有任何娛樂，這些都是咱平凡人的必經過程，版主已經走完上半場。剛入職場的朋友們，有些事不用急，存股路上不需跑的面紅耳赤，一步一步踏實的往前走、優雅的往前走，終究是會抵達終點的。

累了、厭煩了，就坐下來休息一下，蓄積好能量再重新出發。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

撞牆期 台股 職場 資產

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