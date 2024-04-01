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寶林茶室5重症中2人恐要換肝 細菌培養可望下週出爐

中央社／ 台北1日電
寶林茶室食物中毒案，累計至今天上午維持31例。聯合報系資料照
寶林茶室食物中毒案，累計至今天上午維持31例。聯合報系資料照

寶林茶室食物中毒案，累計至今天上午維持31例。衛福部次長王必勝說，重症5人中有1人好轉、2人恐要換肝，還有1人仍在用葉克膜；食藥署表示，細菌培養最快下週出爐。

衛生福利部今天公布，截至上午10時，寶林茶室食物中毒案累計通報31人，其中2人死亡、5人住加護病房、3人在一般病房、21人返家休養；與昨天傍晚5時30分統計相較，無新增個案通報。此31例中包含饒河店2例，以及台北市信義區百貨店29例。

王必勝今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」採訪，談及加護病房5人病況表示，其中1人狀況好轉，可望轉到一般病房，其他4人則仍在昏迷中，且肝臟損壞嚴重，其中2人考慮可能要換肝，並有1人還在用葉克膜。

米酵菌酸沒有解毒劑，王必勝指出，其在人體內半衰期長達4天，且病例少、各界處置經驗也少，27日晚間的專家會議上，收治醫院彼此討論病例，在支持性療法之外，提出用「血漿置換術」（俗稱洗血）幫患者洗出體內毒素、讓風暴過去，盼讓臟器恢復。

至於個案症狀有輕有重，王必勝說，疫調發現大家都有吃粿條，但推測粿條上毒素分布可能不平均，民眾攝食可能又沒有整份吃完，加上患者本身身體狀況可能也有影響，才造成嚴重程度不同。

農業部先前指出，唐菖蒲伯克氏菌有4個病原型，其中只有1個「椰毒亞型」才可能產生米酵菌酸，經長期觀測台灣植物及土壤，並沒有發現到椰毒亞型存在。王必勝說，不排除是在某些機緣下沾染到這種菌、帶進國內，因此菌是主要關鍵之一，因此已到寶林茶室做環境採樣，看能否培養出這種菌，但細菌培養需2週時間，「這個快不了」。

衛福部食品藥物管理署長吳秀梅今天在立法院衛環委員會接受媒體聯訪時表示，環境細菌培養初步結果預計最快在下週出爐，「我們也希望會盡快完成」。

寶林茶室 食物中毒

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