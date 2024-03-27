整理包／寶林茶室食物中毒風暴！受害者病況、4大可能致命原因、專家分析一次看

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治，4人在加護病房搶救，衛福部食藥署將整起事件正式定調為重大食物中毒事件。究竟該起中毒案是什麼原因引起、受害人病況如何，以及相關單位最新稽查進度，《聯合新聞網》帶讀者一次掌握。

回首中毒案首位死者背景，一名住在新北市的39歲男子於22日到寶林茶室食用炒粿條、香蘭葉果汁，事後嘔吐、腹瀉，並於23日送醫救治，最終因急性腎衰竭病逝，由於該男子在證券投信界小有名氣，他的過世消息帶給金融圈極大震撼。

而第二位死者是一名新北市66歲老翁，也是吃完炒粿條發生多次腹瀉、胸悶症狀，送醫急救後因多重器官衰竭過世。女兒現身記者會淚訴，無法接受父親吃個飯，一周內人就過世，已同意司法相驗，不能讓父親「死得不明不白」。

由於該間寶林茶室位在人來人往的信義區百貨美食街，除了逛街民眾，附近上班族也會來用餐，因此引發社會高度關注。

目前至少8位曾去寶林茶室用餐的民眾，經由醫院通報，表示自己食用餐點後有噁心、嘔吐、食慾不振等食物中毒症狀。其中2人搶救後宣告不治，4人仍在加護病房觀察。此外，還有一家三口看到相關新聞，自行透過1999專線通報，指出23日吃完寶林茶室炒粿條後，家中10歲男童有嘔吐症狀。而他的2位家人則未就醫。

截至3月27日統計，受害民眾至少12人，這些人是在3月19日至3月23日期間前往寶林用餐，大多數共通點都是吃了炒粿粉，少數人則吃了滑蛋河粉、香蘭葉果汁。

北市衛生局接獲多家醫院通報病例，馬上前往寶林茶室勘查，並要求立即停業，現場除了發現業者未提具員工健檢資料、把刀具夾放於流理台等缺失外，碟盤疑似有蟑螂排泄物。

由於事態有擴大跡象，食藥署26日晚間主動前往現場勘查，食藥署長吳秀梅表示，現場有抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等高風險食材。至於微生物相關檢驗結果，需要2周左右的作業時間，其他檢驗項目都會加速進行。

寶林茶室食物中毒事件延燒，北市衛生局3月26日晚間會同衛福部食藥署、疾管署及專家共同調查，現場抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等全數食材，由食藥署攜回調查。圖／北市衛生局提供

在檢驗結果未出爐之前，該起中毒事件的發生起因仍是眾說紛紜，台北市長蔣萬安也表示，不論是環境出現罕見細菌，或者是厭氧菌所產生的毒素，或者是「其他人為因素」，都不能排除，衛生局已經協同食安官、疫調人員以及檢警調查，希望盡快向外界說明。目前各界專家也只能透過相關資訊，推測可能中毒原因。

● 米酵菌酸毒素

不具名醫師26日接受本報採訪披露，這些案例可能是米酵菌酸（Bongkrekic Acid）毒素導致。中國大陸就曾發生多起吃木耳、河粉、酸湯子等中毒事件，甚至導致一家9人中毒身亡悲劇，這些都與米酵菌酸有關，只要有1mg毒素就可能致命，來源多為保存不當的發酵米及米類製品（如河粉），毒素會癱瘓粒線體。

該醫師表示，因為米酵菌酸為毒素、非細菌，透過分泌物、糞便培養等檢驗恐怕不會有結果。米酵菌酸中毒在我國並不常見，然而即使食物煮熟，也不一定就可以避免中毒，溫度不夠高的話，毒素仍可能留存在食物中。

「寶林茶室」爆發食物中毒事件，有專家懷疑可能是米酵菌酸毒素惹禍。記者林俊良／攝影

● 罕見的細菌性中毒

北市衛生局長陳彥元表示，病例多於19日到22日之間前往寶林茶室吃粿仔條、河粉等，並於12小時內發病，很短時間惡化成肝衰竭、敗血性休克、猛爆性肝炎等症狀。這些案例是非典型的食物中毒案例，症狀是疲倦、噁心、嘔吐，顯然是非常罕見的細菌性中毒。

● 人為因素

法醫高大成表示，一般殺人案都有恩怨情仇等因素，但從寶林茶室中毒案看來，刻意下毒的可能性不高，而是全身性的毒素，持續在體內所造成的問題。高大成解釋，因為很多人一起吃，所以吃到毒素較多的人很快就身亡，20多年前曾發生有3位民眾吃壞掉的食品罐頭，其中一名歐巴桑把最後剩的都吃了，兩個小時後就身亡。

● 炒飯症候群

衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，這些病患共同提到炒粿仔條，就讓人聯想到一個醫學上的症候群名稱，稱為炒飯症候群（Fried rice syndrome）。煮熟米飯放在室溫超過2小時以上時，就有可能導致一種特殊細菌稱為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）的生長，仙人掌桿菌有孢子耐熱，即使炒過也殺不死，等到吃入肚內適當溫度， 這些孢子萌芽就產生症狀。

李建璋表示，近期就有美國女大生因此喪生。粿仔條通常是煮熟狀態放在外面，需要烹調時才大火拌炒，的確有可能產生炒飯症候群。但他強調，這只是個人鑑別診斷的臆測，最後還是要微生物或毒素檢查證據才能確定。

毒物專家：引發敗血症會有嚴重後果

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海則表示，這次的狀況確實罕見，但患者死亡與食物中毒原因，都仍有待衛生單位調查，衛生單位跟醫院也會做細菌培養，不宜太快下定論，不過一般食物中毒都是急性腸胃炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等局部症狀。

如果是抵抗力不好的民眾，除了急性腸胃炎還可能合併敗血症。顏宗海指出，急性中毒一旦合併敗血症，就可能導致器官衰竭而有生命危險，若出現畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、高燒不退、意識不清、小便量變少等，就要注意是否為敗血症。

寶林茶室爆發食物中毒疑雲，被勒令停業，27日白天無人在店內，出入口放置「本店今日消毒施工暫停營業」告示牌。記者李奕昕／攝影

寶林茶室A13分店原本就因租約到期，預計3月31日結束營業，撤櫃前卻發生大規模食安問題。根據《ETtoday新聞雲》報導，寶林餐飲事業董事長黎仿軒第一時間接受媒體訪問仍稱，餐廳所製作的都是素食餐點，都是安全的，「因為都是素的東西，所有配料都是蔬菜」，此話一出引發各界強烈抨擊。

而遠百大食代則回應，詳細狀況還是寶林最清楚，他們不會排除任何可能性，也不會推卸責任，消費者如果有疑慮，都可以主動與寶林聯繫，寶林絕對會積極處理。

「寶林茶室」食物中毒事件，有顧客還在加護病房搶救中，衛福部定調為重大食安事件，案發的北市信義區遠百的寶林茶室周邊小吃街，生意大受影響。記者林俊良／攝影

根據品牌官網資料，寶林餐飲自2020年於饒河夜市創立，創辦人黎仿軒是馬來西亞華裔，因疫情而轉戰餐飲業。以炒粿條起家，先開設「寶林咖啡館饒河店」，後又於台中開設第2間分店。原本店內販售咖哩雞、海南雞、炒粿條等馬來料理，後因創辦人本身為素食者，因此逐漸轉型成為素食馬來料理餐廳。除了寶林茶室信義A13店，還有微風台北車站館、饒河創始店、EVB異國蔬食餐酒館等分店，原本還計畫今年（2024年）開設東區分店。

不過，翻開過去關於寶林茶室A13店的Google評論，不少顧客抱怨寶林餐點不盡人意，有人提及「我點的是酥炸雞腿，第一口覺得蠻好吃的，但下一秒立刻嚇到，裡面有一根卡在裡面拔不出來的黑頭髮」、「水杯也是讓人嚇到的抹布味」，諸多負評也成為寶林黑歷史之一。

另外，根據《東森新聞》2023年報導，寶林茶室被爆料欠蔬菜商60多萬貨款，不付錢還一直在網路上賣年菜，蔬菜商直更直言痛批「太惡劣」，對此，寶林餐飲事業執行長當時坦言，是因為營運不佳才沒還款，不是故意積欠，希望廠商多給一點時間處理。《自由時報》則指出，在寶林咖啡館饒河店的附近商家表示，雖然咖啡館生意不錯，但曾經耳聞業者積欠員工2、3個月的薪水。