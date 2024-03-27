快訊

宜蘭某國小驚傳10學生「上吐下瀉」就醫 初步排除食物中毒

黃仁勳、蘇姿丰為首！美台「科技八仙」6月3日專機渡海顯神通

高雄楠梓區路燈不停閃爍 網友直呼恐怖「清明節提早放假」

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！受害者病況、4大可能致命原因、專家分析一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
寶林茶室爆發食物中毒事件，已釀成2人送醫不治。記者曾學仁／攝影
寶林茶室爆發食物中毒事件，已釀成2人送醫不治。記者曾學仁／攝影

台北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治，4人在加護病房搶救，衛福部食藥署將整起事件正式定調為重大食物中毒事件。究竟該起中毒案是什麼原因引起、受害人病況如何，以及相關單位最新稽查進度，《聯合新聞網》帶讀者一次掌握。


回首中毒案首位死者背景，一名住在新北市的39歲男子於22日到寶林茶室食用炒粿條、香蘭葉果汁，事後嘔吐、腹瀉，並於23日送醫救治，最終因急性腎衰竭病逝，由於該男子在證券投信界小有名氣，他的過世消息帶給金融圈極大震撼。

而第二位死者是一名新北市66歲老翁，也是吃完炒粿條發生多次腹瀉、胸悶症狀，送醫急救後因多重器官衰竭過世。女兒現身記者會淚訴，無法接受父親吃個飯，一周內人就過世，已同意司法相驗，不能讓父親「死得不明不白」。

由於該間寶林茶室位在人來人往的信義區百貨美食街，除了逛街民眾，附近上班族也會來用餐，因此引發社會高度關注。

編輯推薦


目前至少8位曾去寶林茶室用餐的民眾，經由醫院通報，表示自己食用餐點後有噁心、嘔吐、食慾不振等食物中毒症狀。其中2人搶救後宣告不治，4人仍在加護病房觀察。此外，還有一家三口看到相關新聞，自行透過1999專線通報，指出23日吃完寶林茶室炒粿條後，家中10歲男童有嘔吐症狀。而他的2位家人則未就醫。

截至3月27日統計，受害民眾至少12人，這些人是在3月19日至3月23日期間前往寶林用餐，大多數共通點都是吃了炒粿粉，少數人則吃了滑蛋河粉、香蘭葉果汁。

編輯推薦


北市衛生局接獲多家醫院通報病例，馬上前往寶林茶室勘查，並要求立即停業，現場除了發現業者未提具員工健檢資料把刀具夾放於流理台等缺失外，碟盤疑似有蟑螂排泄物

由於事態有擴大跡象，食藥署26日晚間主動前往現場勘查，食藥署長吳秀梅表示，現場有抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等高風險食材。至於微生物相關檢驗結果，需要2周左右的作業時間，其他檢驗項目都會加速進行。

寶林茶室食物中毒事件延燒，北市衛生局3月26日晚間會同衛福部食藥署、疾管署及專家共同調查，現場抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等全數食材，由食藥署攜回調查。圖／北市衛生局提供
寶林茶室食物中毒事件延燒，北市衛生局3月26日晚間會同衛福部食藥署、疾管署及專家共同調查，現場抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等全數食材，由食藥署攜回調查。圖／北市衛生局提供


在檢驗結果未出爐之前，該起中毒事件的發生起因仍是眾說紛紜，台北市長蔣萬安也表示，不論是環境出現罕見細菌，或者是厭氧菌所產生的毒素，或者是「其他人為因素」，都不能排除，衛生局已經協同食安官、疫調人員以及檢警調查，希望盡快向外界說明。目前各界專家也只能透過相關資訊，推測可能中毒原因。

● 米酵菌酸毒素

不具名醫師26日接受本報採訪披露，這些案例可能是米酵菌酸（Bongkrekic Acid）毒素導致。中國大陸就曾發生多起吃木耳、河粉、酸湯子等中毒事件，甚至導致一家9人中毒身亡悲劇，這些都與米酵菌酸有關，只要有1mg毒素就可能致命，來源多為保存不當的發酵米及米類製品（如河粉），毒素會癱瘓粒線體。

該醫師表示，因為米酵菌酸為毒素、非細菌，透過分泌物、糞便培養等檢驗恐怕不會有結果。米酵菌酸中毒在我國並不常見，然而即使食物煮熟，也不一定就可以避免中毒，溫度不夠高的話，毒素仍可能留存在食物中。

編輯推薦

「寶林茶室」爆發食物中毒事件，有專家懷疑可能是米酵菌酸毒素惹禍。記者林俊良／攝影
「寶林茶室」爆發食物中毒事件，有專家懷疑可能是米酵菌酸毒素惹禍。記者林俊良／攝影

● 罕見的細菌性中毒

北市衛生局長陳彥元表示，病例多於19日到22日之間前往寶林茶室吃粿仔條、河粉等，並於12小時內發病，很短時間惡化成肝衰竭、敗血性休克、猛爆性肝炎等症狀。這些案例是非典型的食物中毒案例，症狀是疲倦、噁心、嘔吐，顯然是非常罕見的細菌性中毒。

編輯推薦

● 人為因素

法醫高大成表示，一般殺人案都有恩怨情仇等因素，但從寶林茶室中毒案看來，刻意下毒的可能性不高，而是全身性的毒素，持續在體內所造成的問題。高大成解釋，因為很多人一起吃，所以吃到毒素較多的人很快就身亡，20多年前曾發生有3位民眾吃壞掉的食品罐頭，其中一名歐巴桑把最後剩的都吃了，兩個小時後就身亡。

● 炒飯症候群

衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，這些病患共同提到炒粿仔條，就讓人聯想到一個醫學上的症候群名稱，稱為炒飯症候群（Fried rice syndrome）。煮熟米飯放在室溫超過2小時以上時，就有可能導致一種特殊細菌稱為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）的生長，仙人掌桿菌有孢子耐熱，即使炒過也殺不死，等到吃入肚內適當溫度， 這些孢子萌芽就產生症狀。

李建璋表示，近期就有美國女大生因此喪生。粿仔條通常是煮熟狀態放在外面，需要烹調時才大火拌炒，的確有可能產生炒飯症候群。但他強調，這只是個人鑑別診斷的臆測，最後還是要微生物或毒素檢查證據才能確定。

編輯推薦

毒物專家：引發敗血症會有嚴重後果

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海則表示，這次的狀況確實罕見，但患者死亡與食物中毒原因，都仍有待衛生單位調查，衛生單位跟醫院也會做細菌培養，不宜太快下定論，不過一般食物中毒都是急性腸胃炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等局部症狀。

如果是抵抗力不好的民眾，除了急性腸胃炎還可能合併敗血症。顏宗海指出，急性中毒一旦合併敗血症，就可能導致器官衰竭而有生命危險，若出現畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、高燒不退、意識不清、小便量變少等，就要注意是否為敗血症。

寶林茶室爆發食物中毒疑雲，被勒令停業，27日白天無人在店內，出入口放置「本店今日消毒施工暫停營業」告示牌。記者李奕昕／攝影
寶林茶室爆發食物中毒疑雲，被勒令停業，27日白天無人在店內，出入口放置「本店今日消毒施工暫停營業」告示牌。記者李奕昕／攝影


寶林茶室A13分店原本就因租約到期，預計3月31日結束營業，撤櫃前卻發生大規模食安問題。根據《ETtoday新聞雲》報導，寶林餐飲事業董事長黎仿軒第一時間接受媒體訪問仍稱，餐廳所製作的都是素食餐點，都是安全的，「因為都是素的東西，所有配料都是蔬菜」，此話一出引發各界強烈抨擊。

而遠百大食代則回應，詳細狀況還是寶林最清楚，他們不會排除任何可能性，也不會推卸責任，消費者如果有疑慮，都可以主動與寶林聯繫，寶林絕對會積極處理。

「寶林茶室」食物中毒事件，有顧客還在加護病房搶救中，衛福部定調為重大食安事件，案發的北市信義區遠百的寶林茶室周邊小吃街，生意大受影響。記者林俊良／攝影
「寶林茶室」食物中毒事件，有顧客還在加護病房搶救中，衛福部定調為重大食安事件，案發的北市信義區遠百的寶林茶室周邊小吃街，生意大受影響。記者林俊良／攝影


根據品牌官網資料，寶林餐飲自2020年於饒河夜市創立，創辦人黎仿軒是馬來西亞華裔，因疫情而轉戰餐飲業。以炒粿條起家，先開設「寶林咖啡館饒河店」，後又於台中開設第2間分店。原本店內販售咖哩雞、海南雞、炒粿條等馬來料理，後因創辦人本身為素食者，因此逐漸轉型成為素食馬來料理餐廳。除了寶林茶室信義A13店，還有微風台北車站館、饒河創始店、EVB異國蔬食餐酒館等分店，原本還計畫今年（2024年）開設東區分店。

不過，翻開過去關於寶林茶室A13店的Google評論，不少顧客抱怨寶林餐點不盡人意，有人提及「我點的是酥炸雞腿，第一口覺得蠻好吃的，但下一秒立刻嚇到，裡面有一根卡在裡面拔不出來的黑頭髮」、「水杯也是讓人嚇到的抹布味」，諸多負評也成為寶林黑歷史之一。

另外，根據《東森新聞》2023年報導，寶林茶室被爆料欠蔬菜商60多萬貨款，不付錢還一直在網路上賣年菜，蔬菜商直更直言痛批「太惡劣」，對此，寶林餐飲事業執行長當時坦言，是因為營運不佳才沒還款，不是故意積欠，希望廠商多給一點時間處理。《自由時報》則指出，在寶林咖啡館饒河店的附近商家表示，雖然咖啡館生意不錯，但曾經耳聞業者積欠員工2、3個月的薪水。

吳秀梅 寶林茶室 素食者 蔣萬安 食物中毒 食藥署 餐飲業 馬來西亞

延伸閱讀

寶林茶室案釀2死 投保國泰產責任險傳「去年10月已到期」

寶林茶室案愈演愈烈 新北議會民進黨團籲嚴查

10年內不曾出現食物中毒致死 北市衛生局：寶林茶室案例非常罕見

寶林茶室案不排除人為下毒？ 高大成點驗屍關鍵：可能性不高

相關新聞

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！受害者病況、4大可能致命原因、專家分析一次看

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」食安疑雲越來越嚴重，迄今已出現多名受害者，其中2人送醫不治，4人在加護病房搶救，衛福部食藥署將整起事件正式定調為重大食物中毒事件。究竟該起中毒案是什麼...

衛福部首開寶林案專家會議！6毒物權威列席 認定米酵菌酸可能性高

寶林茶室食物中毒案持續擴大，衛福部今晚6時首次召開跨部會專家會議，衛福部次長王必勝約於晚間8時16分對外說表示，這次會議參加...

寶林茶室中毒案延燒 桃園30歲男吃炒粿條一度休克住院中

桃園市政府衛生局今晚表示，寶林茶室食品中毒事件，在桃園無分店，不過晚間接獲疾病管制署北區管制中心通知，「寶林茶室」A13...

10年內不曾出現食物中毒致死 北市衛生局：寶林茶室案例非常罕見

北市信義區素食餐廳「寶林茶室」日前有客人吃完店內餐點後，身體不適，甚至有個案死亡，北市衛生局已接獲8例醫院通報、1例19...

衛福部赴寶林茶室稽查 疑食物中毒案「規格再拉高」

台北市某百貨餐廳「寶林茶室」疑似食物中毒案，有擴大的趨勢。衛福部次長王必勝今晚於臉書指出，食藥署今晚主動前往稽查，邀請毒...

台日同傳「蟑螂食安危機」毒物醫師點出食物中毒一關鍵

「寶林茶室信義A13」發生疑似食物中毒事件，2位民眾用餐後出現身體不適，其中1人死亡，現又傳出還有6人也曾到同地點用餐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。