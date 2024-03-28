避免食物中毒十要點 譚敦慈：煮好飯先帶便當再開動

寶林茶室案件持續延燒，全台累計2例死亡個案。台灣一連串食安問題讓民眾人心惶惶，不少民眾表示不敢吃米製品。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈提醒，台灣人吃米的歷史悠久，不用過度恐慌，但5到10月是食物中毒高峰期，提供民眾保存食物，避免中毒的10項訣竅。

譚敦慈今受訪指出，民眾對於食安事件恐慌可以理解，但其實不用過度擔心，目前為是首度驗出米酵菌酸，需要等待調查釐清，但平時民眾吃飯容易「隔夜」用餐，留著隔天帶便當或是一次煮很多天的份，也提供自己日常飲食方式給民眾參考。

「煮好飯、菜，先把要帶的便當裝好。」譚敦慈表示，許多人煮完飯就急著吃，吃完後剩下的帶便當，但餐桌上大家筷子夾菜，很容易就有細菌孳生；同時，煮完飯後立刻將米飯「密封」起來，用保鮮盒或保鮮膜都可以，在不燙手的溫度冰存，既不容易孳生細菌，再蒸熱後還能保持Ｑ彈口感。

譚敦慈也和已故毒物科權威醫師林杰樑的學生們共同經營的臉書粉絲專頁「林杰樑」，今發布了10項保存食物的方法，提供民眾參考，以避免食物中毒維護健康。

1.冰箱具冷藏冷凍功能但是沒有殺菌功能，只是延緩食物長菌的時間，所以食物長期放冰箱還是會腐敗 2.冰箱只能放7成滿食物，這樣才能通風維持低溫（食物不要擋住出風口） 3.食物的危險溫度是7 至 60度，若要冰存的食物不需要放涼再放冰箱（以手碰觸容器覺得熱不燙手就大約是65度左右就可以放冰箱） 4.當天煮的米飯沒吃完，可在熱的時候（如第3點的溫度）用保鮮盒盛裝封好放冰箱冷凍 要吃時再蒸熟即可。 5.濕式的麵、米粉、河粉、粿條買回家立刻放冷藏，保存不要超過3天 6.乾貨要泡發最好先用水沖洗一下，然後用乾淨的水泡不要超過4小時或每4小時換水不要泡超過24小時，最好置放冰箱泡發。泡發的水若產生黏液軟爛就丟棄，泡發好的食物趕快料理。 7.發酵食物雖美味可口，但是無法控制溫度、濕度環境下，建議還是不要自製，以購買大廠牌有檢驗過後較有保障。 8.食物若變味變質腐敗發霉絕對不要入口。 9.處理食物前務必確實洗手 10.生熟食物必分開處理，可以先處理熟食再處理生食。