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米酵菌酸致命需「天時地利」 醫揭3症狀是警訊：過2天沒事免恐慌

中央社／ 台北29日電
寶林茶室食安風暴延燒，遠百信義A13內的店面暫停營業。記者林伯東／攝影
寶林茶室食安風暴延燒，遠百信義A13內的店面暫停營業。記者林伯東／攝影

寶林茶室食物中毒案驗出罕見米酵菌酸，醫師指出，雖然加熱毒性不變，民眾無須恐慌，米酵菌酸達致命條件需天時地利，在適合溫度及酸鹼值環境約2天繁殖，毒素才可能危害性命。

台北市信義區寶林茶室中毒案持續延燒，截至今天上午，衛生福利部累計接獲通報18例。台灣首次驗出米酵菌酸，台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌告訴中央社記者，產生米酵菌酸毒素的唐菖蒲伯克氏菌在土壤不少見，但米酵菌酸食物中毒要達2條件，所以國際上不常見相關消息。

第1個條件是建立唐菖蒲伯克氏菌適合繁殖的環境，楊振昌說，這條件可不容易，必須同時溫度、酸鹼值及含鹽量都必須控制住，唐菖蒲伯克氏菌喜歡攝氏22至33度、酸鹼值中性、含鹽量低於2%以下的環境，甚至適合繁殖的環境須固定維持，達一段時間才會有毒素。

第2個條件是生成時間足夠到米酵菌酸可能嚴重影響健康致命的程度，楊振昌表示，唐菖蒲伯克氏菌約需要1至2天繁殖，毒素份量才可能危害性命，僅1、2小時繁殖的毒素量，不慎服用時，症狀較輕微，大概僅會出現輕度腸胃道症狀，不至於出現生命危險，民眾無須過度恐慌。

「米酵菌酸是怪胎。」林口長庚醫院兒童一般醫學科、兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書上分享米酵菌酸是粒線體毒素，由唐菖蒲伯克氏菌在「特定條件」下產生。變質銀耳、毒菌污染發酵玉米粉製品、米粉製品及長時間浸泡黑木耳，都容易產生米酵菌酸毒素。

即使120度高溫下，處理1小時，米酵菌酸毒性仍不會被破壞，普通家庭烹飪方式和食品加工處理過程難以去除。吳昌騰接受媒體聯訪時表示，因為米酵菌酸中毒少見，醫療端很難發現，除非已經有1人確診，後續群聚或接觸史的民眾才能被掌握。

「過了2天沒症狀，就不用恐慌。」吳昌騰說，米酵菌酸中毒的潛伏期約為20分鐘至12小時，少數病人為1至2天，過去幾天曾去寶林茶室的民眾，如出現腸胃道症狀、肝腎受損或意識不清是警訊，中毒嚴重程度取決於食物所含米酵菌酸的量以及病人的進食量。

米酵菌酸無解毒劑，輕症依賴症狀治療，部分患者可短期自行康復；重症則可能需進行催吐、洗胃，若病情較嚴重可併用活性碳吸附毒素。吳昌騰認為，以臨床上來看，一般食物中毒症狀多是與腸胃道或肝臟相關，米酵菌酸中毒精準攻擊細胞，讓細胞餓死，造成肝、腎、腦受損。

寶林茶室 米酵菌酸 食物中毒

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