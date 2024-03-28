寶林茶室中毒疑雲 醫師示警：若是此毒素所致 未來可能會盛行

寶林茶室食安中毒事件愈來愈嚴重，目前中毒的源頭未明，還在釐清中。北市聯合中興醫院內科醫師姜冠宇在臉書示警，若是中毒的源頭為Burkholderia gladioli（翻譯是椰毒假單胞菌、或稱唐菖蒲伯克氏菌）的病原體，因為台灣濕度很高，要發酵並不難，未來民間可能會盛行，他呼籲往後民眾在食品保存時就必須嚴格一些，才能避免再度被該毒素侵入身體。

姜冠宇醫師猜測這回寶林茶室引起的食安中毒事件，可能是食物未妥善保存而引發的食安漏洞。目前包括台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋等人都推測可能是因米酵菌酸中毒，姜冠宇則解釋，米酵菌酸是一種「呼吸毒」，且沒有什麼安全劑量，一旦染毒，會讓病患全身細胞的粒線體失去作用，呼吸進去的氧氣都無法成為能量，造成一路休克、多重器官衰竭（肝腎衰竭），在臨床治療上，就連直接接上呼吸器到上葉克膜都很難逆轉。

姜醫師並說，這種毒素難以像「腐敗食物」那樣容易被察覺，過往也有印尼餐廳大量死亡的案例，讓印尼政府嚴格禁止使用發酵食材或做傳統發酵餅（Tempe bongkrek），也有國家因誤食濕米粉釀成兩死外加一犬喪命，東南亞釀造的酒精也曾被警告過。

姜醫師猜測此次是Burkholderia gladioli的病原體作祟，因此想提示警民眾，由於台灣濕度很高，要發酵並不難，未來民間可能會盛行，他呼籲往後民眾在食品保存時就必須嚴格一些，才能避免再度被該毒素侵入身體。

姜冠宇並表示，由於這樣的案例在台灣並不多見，或是目前仍未被曝光，且這次中毒事件的案例病程都很快，如果是食材來源有問題，應該不只這一批，而是前面就有累積大量死亡案例了。

網友贊同醫師的說法，認為並非食材來源有問題，也有人指出因為這家餐廳是馬來西亞餐廳，「可能是特殊做法」、「懷疑是食物中受某種有毒的真菌污染所導致」。