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米酵菌酸改名！衛福部今專家會議通過 王必勝揭改名原因
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寶林茶室食物中毒事件，已釀2人死亡、4人正在加護病房搶救，病情危急。衛福部今舉行第二次專家會議，衛福部次長王必勝表示，經會議討論一致決定，「米酵菌酸」確定更名改採音譯，為「邦克列酸」，避免民眾望文生義，降低不必要的恐慌。
今天專家會議邀集食品、毒理、微生物、臨床醫療、食品檢驗等專家，及衛福部食藥署、衛福部疾管署、農業部農糧署、農業部農試所、環境部化學署、台北市政府、新北市政府。會議自上午11時開始，約至下午1點結束，歷時近2個小時。
「這是不幸事件，但可以獲得寶貴的經驗。」王必勝說，在臨床治療方面，今天專家討論透過洗腎，「邦克列酸」可能洗不太出來，因此血漿置換術是最好的方式，而現在還找不到解毒劑，請各家醫院作為治療參考。並請臨床醫師多進行檢驗，並收集數據，希望對於未來治療、防治有更快的效果。
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