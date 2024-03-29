寶林茶室中毒案21人受害！其中重症8例全驗出米酵菌酸 關鍵「粿條」陰性

寶林茶室食物中毒案，目前累積21例通報，其中包含2死，6人住院。2名死者體內檢出「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，除了已知2名死者體內有米酵菌酸，其餘6名住院患者（5人加護病房、1人一般病房），體內也統統檢出米酵菌酸。

羅一鈞表示，疾管署在此案中負責人體檢驗跟送驗，台大法醫所檢驗完較嚴重個案，總共有8例重症（2人死亡、5人住加護病房、1人住一般病房）全數檢出米酵菌酸。寶林茶室中毒案截至目前為止已累計21例，今天新增的3例都是「輕症」，2人是透過1922通報、1人是醫院通報。

衛福部次長王必勝表示，從食材報告從寶林茶室中蒐集到36件，其中3個重要的檢體檢驗結果先出爐，包含粿條、香蘭葉、在來米粉，全數都是陰性，而供應給寶林茶室的供應商大粄城中抽驗的16件粿條，檢驗結果都是陰性。

王必勝表示，目前死亡或重症患者體內都檢出「米酵菌酸」陽性，可以確定此次寶林茶室中毒事件是米酵菌酸引起。目前檢驗寶林茶室內的重要食材，以及寶林茶室粿條供應商大粄城粿條，結果都是陰性，食物中毒者唯一共同性都發生在寶林茶室，且時間落在3月17日到25日間，初步可以確定事件沒有再外擴的跡象，民眾無需太過恐慌。

王必勝表示，後續衛福部將會針對已蒐集到的檢體持續檢驗以外，大粄城販售給下游的粿條也會蒐集進行檢驗。另外也會召開專家會議，包含農業，細菌、食物、毒物專家等，探討唐菖蒲伯克氏菌以及其亞型等的管理，讓民眾更放心。

據疾管署統計，寶林茶室食品中毒案件統計累積21例，包含2例死亡、5名加護病房、1名一般病房，以及13名返家休養。

寶林茶室食品中毒個案統計。圖／疾管署

寶林茶室食品中毒個案列表。圖／疾管署