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蘇丹紅辣椒粉流竄市面 新北營養午餐禁用辣椒、咖哩粉

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
進口辣椒粉檢出工業染料蘇丹紅色素風暴延燒，新北教育局今宣布，即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉。本報資料照片
進口辣椒粉檢出工業染料蘇丹紅色素風暴延燒，新北教育局今宣布，即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉。本報資料照片

進口辣椒粉檢出工業染料蘇丹紅色素風暴延燒，新北教育局今宣布，即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉，且目前沒有學校使用到問題辣椒粉。團膳業者說，影響不大，因為孩子吃辣比例較低，午餐較不會放辣椒粉，而咖哩粉雖然孩子愛吃，但為了食安，調整一下菜單家長、學校都能理解。

教育局說，近期因國內部分業者進口辣椒粉原料，檢出含蘇丹紅色素，製成辣椒粉等調味料製品，教育局已於2月函文新北市各級學校，立即停用相關業者及其下游供應商製品，嚴格把關防止問題食材流入校園。

為保障新北學童食用營養午餐權益，教育局說，即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味料，並將本案列為團膳稽核重點項目，確保新北學校午餐安全。教育局說，暫緩使用辣椒粉、咖哩粉措施，將實施3個月後評估是否解除。

團膳業者認為，對他們來說僅是更換調味方式，該有的營養不會少，雖然不少孩子愛吃咖哩，但為了保障食安家長、學校一定都能理解。業者也說，此舉並非長期禁用，因此影響程度不大。

教育局 蘇丹紅 辣椒粉

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