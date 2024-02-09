聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月後赴陸旅行團提前併團？ 業者：不可行

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
赴陸旅行團招攬急喊卡，不僅旅行業者抱怨措手不及，已預訂暑假赴陸旅行團的民眾恐怕也必須負擔取消的行政規費等。圖為松山機場旅客，與新聞無關。記者余承翰／攝影
赴陸旅行團招攬急喊卡，不僅旅行業者抱怨措手不及，已預訂暑假赴陸旅行團的民眾恐怕也必須負擔取消的行政規費等。圖為松山機場旅客，與新聞無關。記者余承翰／攝影

赴陸旅行團招攬急轉彎喊卡，交通部長王國材說，盼原訂六月後成團行程，業者能協助併團至三至五月出團。業者直言，併團不可行，形同間接逼迫業者往無法可管的「地下團」執行，若出問題衍生旅遊糾紛，恐怕更添麻煩。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，政策急轉彎，業者措手不及，得等到年後開工，各公會才能明確估算、彙整，掌握究竟目前有多少團受影響。因此，能否併團，也要等到開工後，一一協調才能得知。

李奇嶽也提到，能不能併團，一來是消費者要能接受，時間也要能配合，其次是機票、食宿、交通等安排，都要善後處理，一旦不好挪，消費者又盼如期舉行，形同間接逼迫業者往無法可管的「地下團」執行，假以親友團名義旅遊，一旦出問題，衍生的旅遊糾紛，恐怕更添麻煩。

李奇嶽表示，眼前營業損失先不說，兩岸旅遊又再陷僵局，產業復甦遙遙無期，才是令業者最頭疼的事。他也喊話準總統賴清德，強調此事只有賴清德才有辦法解決，另也籲陸方也要對我方釋出善意，兩岸要和緩，彼此都要各退一步，否則這樣下去不是辦法，也會招致台灣人民反感。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁說，出團的月分、時間不一樣，要併團得商議旅客時間能否安排，尤其六月後逢暑假旅遊旺季，不少特殊旅遊路線因所需時間長，才會安排暑假登場，要併團談何容易，「併團不可行」。

蕭博仁批評，這項決策授意另有高層，幕後操縱的人不敢出面，讓交通部背黑鍋、觀光署當砲灰，把旅行社的商業行為當成政治手段，「比共產黨還共產黨」，還挑過年前一天宣布，業者連反應的時間都沒有。

蕭博仁說，政府大開民主倒車，玩著宛如小朋友的遊戲，「我給你糖果，你不給我巧克力，我就收回糖果」，籲即將上任的賴清德好好與對岸協商；另也已和律師商議，會請大法官解釋，為何政府可禁止旅遊業組團赴陸。

交通部長 旅行團 旅行社 機票 消費者 王國材 糖果 觀光署 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】解除禁團令跳票 蔡政府為賴政府下指導棋

【重磅快評】斷訊斷交斷遊 賴清德的「俄羅斯輪盤」

賴清德慰勉海巡艦隊分署 嘉義艦長視訊邀賴到艦上吃甜點

影／船長感謝艦隊公海送藥情 賴清德春節慰勉教他沒藥自救法

相關新聞

赴陸團卡 業者：官逼民反 不排除520上街頭抗議

赴陸旅遊「禁團令」政策大轉彎，交通部要求即起停止招攬赴陸旅行團，中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝昨天表示，政府失信，...

6月後赴陸旅行團提前併團？ 業者：不可行

赴陸旅行團招攬急轉彎喊卡，交通部長王國材說，盼原訂六月後成團行程，業者能協助併團至三至五月出團。業者直言，併團不可行，形...

新聞眼／烽火延燒 賴政府只能準備拆彈

交通部原規畫三月一日起取消赴陸旅遊「禁團令」，但因陸方對台不友善，我方決定暫緩此項政策，也要求旅行業者即刻停止攬客。這項...

國泰民安是個奢侈的春節願望？

龍年新春大願，國泰民安是少不了的吉祥話。然而，年年期許國泰民安，就是因為這是個極不容易實現的願望。春節返鄉是華人社會和兩...

消基會呼籲政府應補償消費者、業者

交通部原訂三月起解除「禁團令」，開放國人組團赴陸旅遊，前天卻突然大轉彎，要求旅行業即日起停止招攬中國大陸旅行團。消基會呼...

綠委挺：真心換絕情 赴陸旅行團禁令剛好而已

有關交通部觀光署前天宣布，旅行業者停止招攬赴陸旅行團，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，中國無預警地調整Ｍ五○三航線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。