6月後赴陸旅行團提前併團？ 業者：不可行

赴陸旅行團招攬急轉彎喊卡，交通部長王國材說，盼原訂六月後成團行程，業者能協助併團至三至五月出團。業者直言，併團不可行，形同間接逼迫業者往無法可管的「地下團」執行，若出問題衍生旅遊糾紛，恐怕更添麻煩。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，政策急轉彎，業者措手不及，得等到年後開工，各公會才能明確估算、彙整，掌握究竟目前有多少團受影響。因此，能否併團，也要等到開工後，一一協調才能得知。

李奇嶽也提到，能不能併團，一來是消費者要能接受，時間也要能配合，其次是機票、食宿、交通等安排，都要善後處理，一旦不好挪，消費者又盼如期舉行，形同間接逼迫業者往無法可管的「地下團」執行，假以親友團名義旅遊，一旦出問題，衍生的旅遊糾紛，恐怕更添麻煩。

李奇嶽表示，眼前營業損失先不說，兩岸旅遊又再陷僵局，產業復甦遙遙無期，才是令業者最頭疼的事。他也喊話準總統賴清德，強調此事只有賴清德才有辦法解決，另也籲陸方也要對我方釋出善意，兩岸要和緩，彼此都要各退一步，否則這樣下去不是辦法，也會招致台灣人民反感。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁說，出團的月分、時間不一樣，要併團得商議旅客時間能否安排，尤其六月後逢暑假旅遊旺季，不少特殊旅遊路線因所需時間長，才會安排暑假登場，要併團談何容易，「併團不可行」。

蕭博仁批評，這項決策授意另有高層，幕後操縱的人不敢出面，讓交通部背黑鍋、觀光署當砲灰，把旅行社的商業行為當成政治手段，「比共產黨還共產黨」，還挑過年前一天宣布，業者連反應的時間都沒有。

蕭博仁說，政府大開民主倒車，玩著宛如小朋友的遊戲，「我給你糖果，你不給我巧克力，我就收回糖果」，籲即將上任的賴清德好好與對岸協商；另也已和律師商議，會請大法官解釋，為何政府可禁止旅遊業組團赴陸。