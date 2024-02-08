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無預警喊卡 業者罵突襲：準總統賴清德應盡快說明

聯合報／ 記者周彥妤周湘芸／台北報導
台灣組團赴陸旅遊的「禁團令」原定今年三月解除，觀光署卻突然大轉彎，要求旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團。 圖為桃園機場準備出境的旅行團旅客。本報系資料照片
台灣組團赴陸旅遊的「禁團令」原定今年三月解除，觀光署卻突然大轉彎，要求旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團。 圖為桃園機場準備出境的旅行團旅客。本報系資料照片

交通部觀光署無預警要求旅遊業者停止招攬赴陸旅行團引發業界譁然。中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，政府言而無信，在農曆年前一天宣布，業界完全措手不及、無法因應，「憑什麼剝奪旅行社工作權」，已接獲很多業者打電話罵得很難聽，不排除年後上街抗議。

「年夜飯可能也吃不下了…」優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，業者對政府突襲式宣布急轉彎政策感到錯愕、難過，近幾個月業者宣傳等於白做工，尤其六月後情況仍不明朗，這項決策背後應是陸委會、總統府下令，目前能解決的只有準總統賴清德，希望賴盡快說明清楚。

李奇嶽說，若有報名、繳錢，因政府規定不能出團，就依照旅遊定型化契約第十四條，扣除行政規費、簽證護照等，全額退款。

鳳凰旅遊總經理卞傑民批評，政策臨時喊卡很奇怪，旅行社推產品都是很早布局，突然喊停造成業者很大困擾，自由市場不該這樣限制，反反覆覆，消費者也莫名其妙；以往是疫情使然，如今大選結束，實在沒道理。

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