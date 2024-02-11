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好愛取「龍」名！ 盤點台灣以龍為名地區 命名故事大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園龍潭大池。記者曾增勳／攝影
桃園龍潭大池。記者曾增勳／攝影

龍年到來，在中國文化中「龍」可是帝王的象徵，代表著權貴、尊榮，以及成功的標誌，此外，龍也是12生肖中帶有吉祥寓意的神獸，因此在風水地理上也有不少關於龍位、龍穴的地點，據稱住在裡面運氣會非常好。而秉持著對龍的喜愛，台灣各地存在著許多以「龍」相稱的地名，顯示出龍從古至今在人民心中的地位。

北部地區

台北市有17里有「龍」名，其中大安區便有11里，顯現出「龍的身價」，房價高、學區好、最高學府。而當年國民政府來台時喜愛吉祥名稱，凡是改名幾乎都會加上「龍」，如師大商圈龍泉里因日治時代是養魚場而更名、龍雲里則因區域形狀不規則像雲朵更名，其他還有龍生里、龍興里、臥龍里等。

新北瑞芳也是龍地名大戶，由於基隆河中游低位處舊名「龍潭堵」，因河道形成曲流狀似「龍肚」，周邊六處聚落便各自以龍命名，分別為面河的龍川里、有土地公廟的龍安里、有水潭的龍潭里、鎮公所旁的龍鎮里、靠山的龍山里，以及新興地區的龍興里。此外，宜蘭縣礁溪鄉二龍村，因當地淇武蘭、洲仔尾兩聚落，每年端午舉辦「二龍競渡」龍舟賽而聞名。

宜蘭礁溪二龍村，因每年端午舉辦「二龍競渡」龍舟賽而聞名。 記者羅建旺／攝影
宜蘭礁溪二龍村，因每年端午舉辦「二龍競渡」龍舟賽而聞名。 記者羅建旺／攝影

桃園龍潭大池，相傳因池子布滿菱角而被稱為「菱潭陂」。而潭的南方有一噴泉，經歷多次大旱仍未枯竭，據說碰上久旱只要在潭邊祈雨便可獲得甘霖，因此又被稱為「靈潭陂」。後傳出有人曾在潭邊發現黃龍的蹤跡，故得名「龍潭陂」或「龍潭庄」；另一說法為閩南話的靈與龍發音相近，這才稱為龍潭。

新竹縣因當地有五條山脈被視為「龍脈」，而有著象徵風水寶地和吉祥寓意的五龍村、華龍村。苗栗後龍鎮從前為平埔族的聚集地，「後龍」一詞便是取自於原住民社音譯凹浪（阿蘭），原寫為「後壠」。另外，後龍的由來也有一說為，因聚落建立在後方有長條起伏之處，故稱為後龍。

中部地區

台中為「高聚龍」地區，其中，龍井也有一段與龍相關的故事，龍井取「龍目井」頭尾兩字而成，龍目井為區內著名古蹟。相傳龍目井的泉水源於一棵老樟樹，在彰化建城時因附近都是鹹水，僅有此井水質甘甜，因此城廓幾乎都圍著此井而建，而龍目井因湧泉旁的兩顆大石猶如龍的雙眼一般而得名。

彰化縣鹿港鎮龍山里在日治時期為「鹿港街鹿港字新興番地」，二戰後，由於聞名遐邇的龍山寺位居其中故取名龍山里。而在台灣，以龍山寺為名的廟宇基本都是從泉州晉江「安海龍山寺」分火而來，因此都建於泉州移民聚落，鹿港龍山寺也被公認為現存最佳的清代傳統建築，為國家一級古蹟。

雲林縣口湖鄉成龍村取名有「望子成龍」之意，加上村內有七座崙仔排成龍形，才名為「成龍」。另外，嘉義縣布袋鎮的見龍里古名「內田庄」，後因庄內長者夢見有怪龍降臨部落，認為神龍現身庄中乃吉兆，因此更名為「見龍」。

台中龍井區龍目井湧泉不斷。圖／台中市水利局提供
台中龍井區龍目井湧泉不斷。圖／台中市水利局提供

南部、東部、離島地區

台南龍崎舊稱「番社」，因早期西拉雅平埔族新港社人遷居於此區而得名。後取當時的大聚落「龍船」、「崎頂」兩庄字首，更名為「龍崎」。有趣的是，台南永康龍潭里的命名是為了好聽而更改，因永康原為「蜈蜞潭庄」，光復後命名為蜈潭村，而後村民認為名字不雅，遂改為「龍潭」。

屏東縣以新園鄉的烏龍村最為出名，村內有烏龍國小、烏龍派出所等，曾因與日本知名動漫「烏龍派出所」同名而爆紅，現任央行總裁楊金龍的祖籍也位於烏龍。不過，烏龍派出所因被認為有「搞烏龍」之意，已於民國80年更名為「興龍派出所」。

高雄大樹鄉龍目村的龍目井，因兩口天然井神似龍的雙眼而聞名。此外，台東縣龍過脈部落因曾是沼澤地，卑南族稱其為「Dandannau」，為「水池」之意，後被漢人稱為「龍過脈」。離島部分澎湖龍門村早年被稱為「良文港」，因港外有兩座小島形似帝王桌案上的香爐及筆架，象徵龍廷即在門前，故取名為「龍門」。

屏東縣警局東港分局興龍派出所，民國80年以前舊名為「烏龍派出所」。記者蔣繼平／攝影
屏東縣警局東港分局興龍派出所，民國80年以前舊名為「烏龍派出所」。記者蔣繼平／攝影

春節 農曆過年 龍年

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