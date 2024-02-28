學測頂大門檻 熱門科系49級分

大考中心昨天公布學測成績，補教業者分析，今年預估台大醫學系、牙醫系門檻五十九級分，北醫醫學、長庚醫學可能提高一級至五十八級分；社會組的門檻應不會暴漲或暴跌，與去年相比，多數門檻持平或加一級分。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予表示，今年國文、英文的五標大致持平，數Ａ前段也持平，數Ｂ前標、均標下降，社會則有所提升。因此，參採數Ｂ的校系門檻，可能比去年降一級分、社會上升一級分，自然也可能回升；台大熱門科系門檻約為五十一級分，頂大熱門科系門檻為四十九級分。

113年度學測各科5標 製表／李芯

熱門科系落點預估 製表／李芯 藍天予分析參採國、英、數Ａ、自然科目的科系，部分科系較去年提高一級分。今年台大醫學、陽明交大醫學系醫師組、台大牙醫門檻約五十九級分，北醫醫學、長庚醫學去年五十七級分，今年應會提高至五十八級分。

其中，陽明交大新成立的中醫系落點較難預估。藍天予說，該系不像長庚大學或中國醫藥學院的中醫系學生可修西醫，但考量陽交大是國立大學，估計門檻略高於中國醫中醫系乙組，約為五十七級分。整體分析，自費醫學、牙醫、中醫門檻約為五十六級分，不含國防醫學院的公費醫科約為五十五級分。

藍天予預期，許多參採英文、數Ａ、自然科目的電資科系，門檻會提高一級分。台大電機、台大資工、清大電機甲組門檻為四十四級分，陽明交大電機乙組、清大電資學士班為四十三級分。

社會組的部分，藍天予分析門檻沒有暴漲或暴跌，與去年相比多數門檻持平或加一級分。頂大財會校系採計的國、英、數Ａ組合分數不會相差太大，台大財金、台大會計約四十二級分，政大會計、清大計量財務金融四十級分。採計國、英、數Ａ、社會組合的校系則可能提高一級分，台大國企為五十六級分、台大工管企管組為五十五級分。

藍天予指出，由於國、英難度持平，社會科較簡單，且數Ｂ變難，採計國、英、數Ｂ、社會組合的科系門檻持平，台大法律財法組、法學組約五十八級分，政大法律約五十五級分，政大傳播社會組要到五十五級分風險會比較小。