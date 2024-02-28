聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測頂大門檻 熱門科系49級分

聯合報／ 記者李芯／台北報導
大考中心昨公布一一三學年學測成績，補教業表示，今年預估台大醫學系、牙醫系門檻五十九級分。本報資料照片
大考中心昨公布一一三學年學測成績，補教業表示，今年預估台大醫學系、牙醫系門檻五十九級分。本報資料照片

大考中心昨天公布學測成績，補教業者分析，今年預估台大醫學系、牙醫系門檻五十九級分，北醫醫學、長庚醫學可能提高一級至五十八級分；社會組的門檻應不會暴漲或暴跌，與去年相比，多數門檻持平或加一級分。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予表示，今年國文、英文的五標大致持平，數Ａ前段也持平，數Ｂ前標、均標下降，社會則有所提升。因此，參採數Ｂ的校系門檻，可能比去年降一級分、社會上升一級分，自然也可能回升；台大熱門科系門檻約為五十一級分，頂大熱門科系門檻為四十九級分。

113年度學測各科5標 製表／李芯
113年度學測各科5標 製表／李芯

熱門科系落點預估 製表／李芯
熱門科系落點預估 製表／李芯
藍天予分析參採國、英、數Ａ、自然科目的科系，部分科系較去年提高一級分。今年台大醫學、陽明交大醫學系醫師組、台大牙醫門檻約五十九級分，北醫醫學、長庚醫學去年五十七級分，今年應會提高至五十八級分。

其中，陽明交大新成立的中醫系落點較難預估。藍天予說，該系不像長庚大學或中國醫藥學院的中醫系學生可修西醫，但考量陽交大是國立大學，估計門檻略高於中國醫中醫系乙組，約為五十七級分。整體分析，自費醫學、牙醫、中醫門檻約為五十六級分，不含國防醫學院的公費醫科約為五十五級分。

藍天予預期，許多參採英文、數Ａ、自然科目的電資科系，門檻會提高一級分。台大電機、台大資工、清大電機甲組門檻為四十四級分，陽明交大電機乙組、清大電資學士班為四十三級分。

社會組的部分，藍天予分析門檻沒有暴漲或暴跌，與去年相比多數門檻持平或加一級分。頂大財會校系採計的國、英、數Ａ組合分數不會相差太大，台大財金、台大會計約四十二級分，政大會計、清大計量財務金融四十級分。採計國、英、數Ａ、社會組合的校系則可能提高一級分，台大國企為五十六級分、台大工管企管組為五十五級分。

藍天予指出，由於國、英難度持平，社會科較簡單，且數Ｂ變難，採計國、英、數Ｂ、社會組合的科系門檻持平，台大法律財法組、法學組約五十八級分，政大法律約五十五級分，政大傳播社會組要到五十五級分風險會比較小。

113學測 學測

延伸閱讀

放棄台北明星學校…選擇在地就讀基隆暖暖高中 2學生學測6科、5科頂標

學測今放榜！新北1萬7千多名考生報考 4科滿級分6人、頂標464人

學測成績打破城鄉差距 苗縣竹南、興華兩所高中分創校史紀錄

5時晨讀、勤刷題庫、不補習 她學測59級分創東港高中紀錄

相關新聞

學測頂大門檻 熱門科系49級分

大考中心昨天公布學測成績，補教業者分析，今年預估台大醫學系、牙醫系門檻五十九級分，北醫醫學、長庚醫學可能提高一級至五十八...

考前3個月遇祝融！他書本、筆記全燒毀 不氣餒重新出發考出好成績

大學學測成績今寄發，屏東縣私立美和高中三年級的陳威宇，考前3個月面臨房間突遭祝融燒毀，書本、筆記都被燒了，感謝導師詹麗燕...

學測成績出爐！62歲衛福部前司長想再拚指考 「這題目」跟他有關竟答錯

62歲前衛福部中醫藥司長、現任中醫師的黃林煌從小就對美術有興趣，今年報考大學學測。他今天說，對於學科成績並不滿意，若總分...

四肢萎縮拿下4科滿級分！建中罕病生曾獲總統教育獎 未來目標曝光

去年榮獲總統教育獎，罹患先天性運動感覺神經病變建中生顧文凱，因疾病關係長期靠輪椅代步、雙手只剩下右小拇指可以施力，但能努...

學測成績打破城鄉差距 苗縣竹南、興華兩所高中分創校史紀錄

大學學測今天公布成績，苗栗縣內的公私立高中有不錯表現，其中國立竹南高中劉智群考出60級分的滿級分，創校史紀錄；縣立興華高...

數B高分群減少 自然滿級增千人

大考中心昨日公布一一三學年學測成績與相關統計，今年學測國文和英文的頂標為十三級分，數Ａ和數Ｂ均為十二級分，社會和自然則為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。