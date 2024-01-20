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他擔心35歲重考學測上大學被取笑 網點「1優勢」反推：超加分

聯合新聞網／ 綜合報導
113學年度學科能力測驗今天登場，一名網友好奇，若是年齡已至35歲，再去重考學測、上大學的話，會不會無法融入校園。圖為考場示意圖。記者林伯東／攝影
113學年度學科能力測驗今天登場，一名網友好奇，若是年齡已至35歲，再去重考學測、上大學的話，會不會無法融入校園。圖為考場示意圖。記者林伯東／攝影

113年大學學測今天登場，除了應屆高三生之外，為了理想校系或其他人生規劃，選擇重考的考生也並不罕見。一名網友好奇，假如年齡已至35歲，再重考學測、回到大學校園的話，是否會被教授取笑、或者遇到課堂分組的困難？貼文引起網友熱議，許多網友認為原PO想太多，指出「有社會歷練」的人反而更有優勢。

原PO在PTT上發文分享，他的隔壁鄰居是一位35歲的上尉軍官退役，對方在今天去參加學測，打算讀大學、享受校園生活，讓原PO十分震驚，同時好奇，若在這個年齡階段回去讀大學的話，是否會被教授刁難、取笑？遇到需要分組報告的課程時，其他同學會想和他一組嗎？

許多網友認為，讀書和年齡沒有關係，「歐美很多出社會再回去念大學的」、「50歲的都有了」、「看過當阿嬤的跑來大學讀工程系別，實驗照樣分組」、「跟年紀有什麼關係，人難搞，再年輕也沒人想跟你一組」、「以前同學就有差不多年紀的同學，教授其實不會太在乎年紀」、「跟超齡同學一樣能當好朋友啊，沒啥問題」，也有網友以自身經驗舉例，「我當初32歲唸一般生碩班，都是學生沒人在乎」。

有網友則指出，被社會歷練過的學生反倒更加分，「教授會喜歡這種學生，態度比一堆二十幾歲的屁孩好太多了」、「比起學生應該更容易跟教授打好關係，共同話題也多」、「普遍都很認真！班上有這種人大家都會想跟他一組」、「這種都超強，有錢有閱歷，跟緊就對」。

113學測 學測 校園 人生 大學生

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