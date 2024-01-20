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113學測首日數A、自然輪番登場 注意事項一次看

台電去年累虧3820億元 電價恐連3年調漲

整理包／113年大學學測 6科完整試題與解答

聯合新聞網／ udn文教
113年學測即將登場，圖為考場示意圖。記者林伯東／攝影
113年學測即將登場，圖為考場示意圖。記者林伯東／攝影

113學年新型學測於1月20日（六）、21日（日）、22日（一）登場，共12萬100多人報考，較去年略增加約1500人。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學Ｂ、社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

●考試日程表

113學測測驗時程。圖／翻攝自大考中心簡章
113學測測驗時程。圖／翻攝自大考中心簡章

●各科解答

113學測解答
 參考解答大考中心公布解答
國綜科

國綜試題與解答

國寫試題

試題、解答
英文科試題與解答試題、解答
數學A

試題與解答

非選試題與詳解

試題、解答
數學B試題與解答試題、解答
社會科試題與解答試題、解答
自然科試題與解答試題、解答
參考解答／得勝者文教、冠博文理補習班 試題來源、正式解答／大考中心

 

●重要試務日期

圖／翻攝自大考中心簡章
圖／翻攝自大考中心簡章

113學測 學測 解答

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