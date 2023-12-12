被爸媽打「不能有怨言」！他見1兒時必背古文大怒 網轟：背這種糟粕幹嘛

近日北一女教師區桂芝撻伐108課綱刪減過多古文，讓相關話題持續在網上延燒。一位網友也在PTT上分享，一篇「兒時必讀」的古文，竟有一句話是「被父母毆打，內心也不能有任何怨言」的意思，讓他氣得怒轟「到底在衝三X」，貼文發布後也引起網友熱議。

一位網友在PTT上發文表示，自己對《弟子規》中的「號泣隨，撻無怨」一句感到不解，他也PO出這句話的意思是：「父母有過失，要用溫和的態度，婉轉的語氣私下勸解。若父母一時不接受，也要耐心再規勸，即使跪下來哭著勸進，甚至遭父母責打，內心也不能有任何怨言」。見此，原PO忍不住質疑，父母犯錯私底下講就算了，但因為這樣被父母毆打，「還要默默忍受、覺得這是應該的，弟子規到底在衝三X」。

貼文發布後掀起網友熱議，不少人直呼「奴性從小養成啊」、「有事弟子服其勞，有酒食先生饌」、「看這段看得一肚子火」、「韻文美文很多，背這種糟粕到底要幹嘛」、「最後一句，都可以告家暴了」、「奴化教育，小時不敢反抗父母虐待，大時不敢反抗君王暴政」、「文言文是實行威權統治，增加權力控制」、「現在的話，如果受到父母不當肢體和言語暴力可以打家暴專線」、「學校要我兒子背，我都叫他不必背」。

不過，也有網友認為，「其實也不用太生氣，這都多久以前的東西了，觀念就那樣」、「有幾段還不錯啦，但有些不合時宜」、「說真的，職場還不是要這樣跪？吞忍就一種生存方法，尤其是在你沒有經濟能力的時候」、「幹嘛跟幾百歲幾千歲的老人計較」。