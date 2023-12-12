學文言文要幹嘛？美女國文老師舉1情境神回：經人生歷練更深刻

108課綱刪減古文篇幅引發喧然大波，更遭北一女中國文老師區桂芝怒批「無恥課綱」。如今另一名國文老師「田宇塵」昨（11）日也在臉書分享，她認同長大以後確實用不到文言文，但「文學的美本來就不侷限當下」，更能從小潛移默化地陶冶一個人的內涵。

美女國文老師田宇塵在臉書發文，她表示身為國文老師，經常被學生問道「老師，我們學文言文要幹嘛？」對此，她坦言，長大以後確實用不到，不過也表示，「我只能說文學之美跟內涵，能夠從小在你心裡、潛移默化的陶冶你」。

田宇塵接著舉例，「有一天，你出去旅遊，你能夠感受：『夕陽無限好，只是近黃昏』的唏噓；又或是你也許剛好人在異鄉，就能夠體會『浮雲遊子意，落日故人情』的情懷，而不是『啊！好大的太陽啊，欸，水欸！』」田宇塵直呼，這種貼乎心境的感慨真的很奇妙。

田宇塵也表示，當看到方文山的歌詞時會覺得美，也是因為從小吸收的這些經典文學，且不論當時國文分數是多少，這種感覺在學古文的當下感受不到，畢竟書冊記載的與現實感受仍有差別。她直言，有很多文學在經過人生歷練後，讀起來會更加深刻，「因為文學的美，本來就不侷限於當下」。