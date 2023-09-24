師資養成／多線教學 數位工具幫大忙

大同國小松羅分校老師林政琦：數位融入後，老師不再是象牙塔裡的王者，「以孩子為中心」的教育理想正在實踐。

三、四個學生圍著手拿蛋糕教具的老師林政琦，他正透過切蛋糕演繹「分數」的概念。教室還有兩組學生，一組眉頭深鎖地進行線上解題，另一組人手一台平板電腦觀看學習影片。

大同國小松羅分校老師林政琦。記者蔡宗儒／攝影

這是宜蘭縣大同國小松羅分校的數學課場景，中、高年級生同在一班，每個人各有學習任務。只有一個老師的課堂，為何可分多條戰線前進？

數位工具幫了大忙。林政琦指出，疫情過後，不僅生生有平板，均一、HiTeach等教學工具的性能也大升級，他不必盯著學生在紙上運算，學生的解題步驟、時間，後台一目了然。

老師省下各別盯的心力，就能出現「一堂課、三個學習群組」的場景。

不過，擁抱數位學習的老師仍是少數。根據均一教育平台的使用數據，前年疫情三級警戒期間，均一平台的使用人數飆到五十萬人，但降級之後，使用人數又只剩十萬人。均一教育基金會董事長呂冠緯說，許多老師急就章，「體會不到數位教學的好處」；疫情過了，又退回「寫板書、單向授課」的時代。

偏鄉小校推展數位教學的效益很高。呂冠緯表示，因學生少，老師能依學生程度安排不同的線上學習內容。

數位工具翻轉老師角色，林政琦說，沒人知道ＡＩ可以這麼成熟，未來多的是老師沒辦法解答的事。「我們要教會孩子的是，如何維持學習熱情，犯錯時如何用另一個方法克服」。

松羅分校將三到六年級的學生依「學習程度」拆成不同組別上課，高年級學生有機會補修中年級課程。分組後，學生不必在課堂上「裝懂」，當他們完成組內的學習目標、成功破關時，就可以到另一個組別上課，學習更深的內容。

教書十年，他終於悟透孩子的學習動機從哪來，「最好的方法是讓他覺得自己學得會」。分組上課五年來，學習扶助測驗的進步率大幅提升，從兩成八提高到八成五。

林政琦從教學網後台知道學生究竟卡在哪，才發現以前只要孩子拚命地聽、拚命地抄。學習落後的學生更是無聲，彷彿安安靜靜就不會出事。

難怪十年前，即使他把學生留到晚上八點，講到燒聲，也不見效。如今，他把學生解題的過程投影到大螢幕上，師生一起面對，營造「不怕錯」的學習環境。「你會發現孩子的聲音，愈來愈多」。林政琦說，數位融入後，老師不再是象牙塔裡的王者，「以孩子為中心」的教育理想正在實踐。