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議員告陳建仁、陳吉仲 促比照「重大食安議題」偵辦

聯合報／ 記者翁至成／台北報導
北市議員羅智強、游淑慧今天下午至中正警二分局提告行政院長陳建仁、前農業部長陳吉仲「假消息」，要求警方比照「重大食安議題」，今天晚上11點前約談2人到案說明。記者翁至成／翻攝
北市議員羅智強、游淑慧今天下午至中正警二分局提告行政院長陳建仁、前農業部長陳吉仲「假消息」，要求警方比照「重大食安議題」，今天晚上11點前約談2人到案說明。記者翁至成／翻攝

謝姓男子在臉書貼文指買到「綠雞蛋」，警方八小時內找到謝男製作筆錄送辦，台北市前議員羅智強、台北市議員游淑慧昨下午也赴中正二分局提告行政院長陳建仁農業部前部長陳吉仲涉及「假消息」，要求警方比照「重大食安議題」偵辦，並應於昨晚十一點前約談兩人到案。

羅智強表示，恐嚇平民東廠政府，陳建仁之心路人皆知，來檢舉告發陳建仁跟陳吉仲假消息，看是否能在晚上十一點前約談到案移送檢方，因為陳吉仲惹出來的進口蛋風暴，但政府不想解決問題，是想解決提出問題的人。

羅智強說，謝先生在臉書貼文，上面有消費明細，是否為真可以去查，陳建仁第一時間卻說是假消息，連司法都知道什麼是無罪推定，陳建仁卻直接斷定是假消息。羅智強抨擊，民進黨政府就是想創造寒蟬效應，想透過國家機器恐嚇民眾，讓其他拿到「黑心綠蛋」的人不敢再講話。

他質疑，陳吉仲當初說巴西蛋有噴蠟，可以延長保存一二○天，但謊言當天就被拆穿，農業部卻要外界不要糾結，但這根本就是假消息，呼籲警方用社維法裁罰。

游淑慧說，謝先生是單純的消費者，貼文臉書說台農雞蛋長這樣，農業部竟然就喊打喊殺，只因為質疑進口蛋就是質疑農業部；妨害名譽不是重大刑案，應依規定寄通知信，而非警察殺上門去，質疑警方為什麼要這樣做？難道是替極權在服務？她對中正二分局非常失望。

北市警局表示，九月廿七日受理農業部告訴妨害名譽案，查明行為人身分後，依法製發通知書，到案日為十月四日，因本案輿論已熱議，有立即查明事實必要，才指派員警當日送達。應受送達人希望到附近派出所接受詢問，警方依刑事訴訟法等規定調查、通知及詢問筆錄，未違反法定程序。

雞蛋 農業部 陳建仁 假消息 陳吉仲 羅智強 妨害名譽 游淑慧 國家機器 刑事訴訟

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