議員告陳建仁、陳吉仲 促比照「重大食安議題」偵辦

謝姓男子在臉書貼文指買到「綠雞蛋」，警方八小時內找到謝男製作筆錄送辦，台北市前議員羅智強、台北市議員游淑慧昨下午也赴中正二分局提告行政院長陳建仁、農業部前部長陳吉仲涉及「假消息」，要求警方比照「重大食安議題」偵辦，並應於昨晚十一點前約談兩人到案。

羅智強表示，恐嚇平民東廠政府，陳建仁之心路人皆知，來檢舉告發陳建仁跟陳吉仲假消息，看是否能在晚上十一點前約談到案移送檢方，因為陳吉仲惹出來的進口蛋風暴，但政府不想解決問題，是想解決提出問題的人。

羅智強說，謝先生在臉書貼文，上面有消費明細，是否為真可以去查，陳建仁第一時間卻說是假消息，連司法都知道什麼是無罪推定，陳建仁卻直接斷定是假消息。羅智強抨擊，民進黨政府就是想創造寒蟬效應，想透過國家機器恐嚇民眾，讓其他拿到「黑心綠蛋」的人不敢再講話。

他質疑，陳吉仲當初說巴西蛋有噴蠟，可以延長保存一二○天，但謊言當天就被拆穿，農業部卻要外界不要糾結，但這根本就是假消息，呼籲警方用社維法裁罰。

游淑慧說，謝先生是單純的消費者，貼文臉書說台農雞蛋長這樣，農業部竟然就喊打喊殺，只因為質疑進口蛋就是質疑農業部；妨害名譽不是重大刑案，應依規定寄通知信，而非警察殺上門去，質疑警方為什麼要這樣做？難道是替極權在服務？她對中正二分局非常失望。

北市警局表示，九月廿七日受理農業部告訴妨害名譽案，查明行為人身分後，依法製發通知書，到案日為十月四日，因本案輿論已熱議，有立即查明事實必要，才指派員警當日送達。應受送達人希望到附近派出所接受詢問，警方依刑事訴訟法等規定調查、通知及詢問筆錄，未違反法定程序。

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