綠蛋若查為真 藍：應追究陳揆政治責任

有民眾在網路貼文聲稱買到綠臭蛋，蛋仍在有效期限內卻變質，質疑是進口雞蛋，行政院長陳建仁將之斥為假消息，警方也在農業部報警後約八小時到發文者住家深夜逮人，引發批評。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨表示，若事後查證消息為真，應追究陳建仁政治責任。國民黨立委洪孟楷表示，已發函給警政署、廉政署要求說明，正式檢舉這樣的違法查水表。

曾銘宗質疑，陳建仁如何知道民眾爆料是假消息？陳建仁有無查證？警察局配合陳建仁的意思約談當事人，試問過程有無符合法律程序，有無侵犯人權？假設事後證明是真消息，要求陳建仁公開道歉，並追究其政治責任。

國民黨立委賴士葆批評，人民納悶政府很快能找到綠臭蛋的爆料人，卻對千萬顆蛋失蹤裝死，只准政府粉飾太平，不准人民揭發真相。陳建仁不必第一時間就氣急敗壞斥之為假消息，等釐清真相再說不遲，不要動不動就約談民眾來製造綠色恐怖、寒蟬效應。

國民黨立委王鴻薇酸，農業部短短幾小時抓到人，對比她自己遭不明人士威脅，報案兩個月至今無下文，可說是「辦案火速」。農業部告發文者妨害名譽，真不曉得妨害什麼名譽，台農都沒告發文者，農業部何必對號入座？如果拿查網上爆料臭雞蛋的精神，去查進口雞蛋的流向，會減少很多食安的問題。

商品推薦

udn討論區