綠蛋若查為真 藍：應追究陳揆政治責任
有民眾在網路貼文聲稱買到綠臭蛋，蛋仍在有效期限內卻變質，質疑是進口雞蛋，行政院長陳建仁將之斥為假消息，警方也在農業部報警後約八小時到發文者住家深夜逮人，引發批評。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨表示，若事後查證消息為真，應追究陳建仁政治責任。國民黨立委洪孟楷表示，已發函給警政署、廉政署要求說明，正式檢舉這樣的違法查水表。
曾銘宗質疑，陳建仁如何知道民眾爆料是假消息？陳建仁有無查證？警察局配合陳建仁的意思約談當事人，試問過程有無符合法律程序，有無侵犯人權？假設事後證明是真消息，要求陳建仁公開道歉，並追究其政治責任。
國民黨立委賴士葆批評，人民納悶政府很快能找到綠臭蛋的爆料人，卻對千萬顆蛋失蹤裝死，只准政府粉飾太平，不准人民揭發真相。陳建仁不必第一時間就氣急敗壞斥之為假消息，等釐清真相再說不遲，不要動不動就約談民眾來製造綠色恐怖、寒蟬效應。
國民黨立委王鴻薇酸，農業部短短幾小時抓到人，對比她自己遭不明人士威脅，報案兩個月至今無下文，可說是「辦案火速」。農業部告發文者妨害名譽，真不曉得妨害什麼名譽，台農都沒告發文者，農業部何必對號入座？如果拿查網上爆料臭雞蛋的精神，去查進口雞蛋的流向，會減少很多食安的問題。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言