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民眾貼「臭綠蛋」 警速送辦 被質疑不符比例原則

聯合報／ 記者翁至成廖炳棋彭宣雅／台北報導
新北市謝姓男子在臉書貼文指買到「綠雞蛋」，遭農業部提告妨害名譽，警方八小時內找到謝男住處，對其約談後函送法辦。圖／翻攝臉書
新北市謝姓男子在臉書貼文指買到「綠雞蛋」，遭農業部提告妨害名譽，警方八小時內找到謝男住處，對其約談後函送法辦。圖／翻攝臉書

新北市謝姓男子日前在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，被行政院長陳建仁駁斥是假消息農業部前天赴台北市中正二分局提告妨害名譽，警方認為事涉及食安影響重大，立刻鎖定臉書IP，八小時內火速將人帶回派出所，謝男深夜見警上門配合偵辦，警詢時謝男強調照片是真，絕無造假，為證明清白，更主動交付發文手機供鑑定。

謝男（四十三歲）在超市臉書社團發文指出，九月十八日在超市買的台農雞蛋，十月七日才到期，請問這是進口蛋嗎？並配上照片，引發輿論熱議，有民眾留言懷疑真實性，該篇貼文在不久後刪文，更引起關注。

陳建仁廿六日在立院被問及此事，直說這是一則假消息，呼籲民眾提高警覺。謝男日前接受ＴＶＢＳ採訪時喊冤表示，他在臉書兩個社團發文，其中超市社團的文章是被管理員刪除，另一個社團的貼文還在，對於被質疑造假感到很無奈。

他受訪時表示，這都是自己親眼看到的，打出來前幾顆沒有問題，但那顆蛋打出來非常奇怪，蛋殼上紅色的印非常模糊，看不出它的號碼是多少，懷疑是否進口蛋混國產蛋一起洗選之後，打同樣的編號上架販賣。

「綠蛋事件」引發爭議，農業部認為有心人士散播假訊息混淆視聽，前天赴中正二分局提告妨害名譽，台北市刑大查出網友是住在新北市新莊區的謝男，派員警親自送達通知書，謝男接獲社區管理員通知「有警察找」，配合就近到派出所接受詢問。

謝男向警方強調一切都是真實發生，否認有任何造假，更交出手機證明清白，詢問一小時後離開派出所；警方雖無具體事證，但仍依妨害名譽罪函送法辦，也有民眾在臉書發文問，是否質疑進口蛋就會被法辦？

除農業部提告發文者，中央畜產會昨晚也透過新聞稿表示，類似訊息近期大量於網路傳播，已造成民眾消費困擾、影響國產雞蛋形象，嚴重打擊執行專案進口雞蛋團隊士氣。為維護信譽、還原事實真相，昨下午已派員赴轄區台北市警局中正二分局報案。

不過，農業部以妨害名譽提告民眾、警方並火速登門查辦，不少網友前往農業部臉書留言質疑「人家買台農的蛋，跟農業部的名譽有什麼關係？」，更嗆聲「不要恐嚇老百姓」，不解決問題，然後解決提出問題的人，但也有網友留言力挺農業部。

北市警方的高效率引發熱議，也被質疑不符比例原則。台北市議員游淑慧表示，一般的消費争議被農業部搞成驚天大案，北市警局超音速配合辦案，妨礙名譽不是重大刑案，應依規定寄通知信，而非警察殺上門去；未經查證即指控民眾造假，甚至報案偵辦，除非台農覺得商譽受損提告，否則干農業部什麼事？

台北市警局強調，全案依刑事訴訟法規定實施調查、通知及詢問筆錄，沒有違反程序。

雞蛋 農業部 妨害名譽 陳建仁 假消息 刑事訴訟 食安 游淑慧 假訊息 恐嚇

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