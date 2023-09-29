民眾貼「臭綠蛋」 警速送辦 被質疑不符比例原則

新北市謝姓男子日前在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，被行政院長陳建仁駁斥是假消息，農業部前天赴台北市中正二分局提告妨害名譽，警方認為事涉及食安影響重大，立刻鎖定臉書IP，八小時內火速將人帶回派出所，謝男深夜見警上門配合偵辦，警詢時謝男強調照片是真，絕無造假，為證明清白，更主動交付發文手機供鑑定。

謝男（四十三歲）在超市臉書社團發文指出，九月十八日在超市買的台農雞蛋，十月七日才到期，請問這是進口蛋嗎？並配上照片，引發輿論熱議，有民眾留言懷疑真實性，該篇貼文在不久後刪文，更引起關注。

陳建仁廿六日在立院被問及此事，直說這是一則假消息，呼籲民眾提高警覺。謝男日前接受ＴＶＢＳ採訪時喊冤表示，他在臉書兩個社團發文，其中超市社團的文章是被管理員刪除，另一個社團的貼文還在，對於被質疑造假感到很無奈。

他受訪時表示，這都是自己親眼看到的，打出來前幾顆沒有問題，但那顆蛋打出來非常奇怪，蛋殼上紅色的印非常模糊，看不出它的號碼是多少，懷疑是否進口蛋混國產蛋一起洗選之後，打同樣的編號上架販賣。

「綠蛋事件」引發爭議，農業部認為有心人士散播假訊息混淆視聽，前天赴中正二分局提告妨害名譽，台北市刑大查出網友是住在新北市新莊區的謝男，派員警親自送達通知書，謝男接獲社區管理員通知「有警察找」，配合就近到派出所接受詢問。

謝男向警方強調一切都是真實發生，否認有任何造假，更交出手機證明清白，詢問一小時後離開派出所；警方雖無具體事證，但仍依妨害名譽罪函送法辦，也有民眾在臉書發文問，是否質疑進口蛋就會被法辦？

除農業部提告發文者，中央畜產會昨晚也透過新聞稿表示，類似訊息近期大量於網路傳播，已造成民眾消費困擾、影響國產雞蛋形象，嚴重打擊執行專案進口雞蛋團隊士氣。為維護信譽、還原事實真相，昨下午已派員赴轄區台北市警局中正二分局報案。

不過，農業部以妨害名譽提告民眾、警方並火速登門查辦，不少網友前往農業部臉書留言質疑「人家買台農的蛋，跟農業部的名譽有什麼關係？」，更嗆聲「不要恐嚇老百姓」，不解決問題，然後解決提出問題的人，但也有網友留言力挺農業部。

北市警方的高效率引發熱議，也被質疑不符比例原則。台北市議員游淑慧表示，一般的消費争議被農業部搞成驚天大案，北市警局超音速配合辦案，妨礙名譽不是重大刑案，應依規定寄通知信，而非警察殺上門去；未經查證即指控民眾造假，甚至報案偵辦，除非台農覺得商譽受損提告，否則干農業部什麼事？

台北市警局強調，全案依刑事訴訟法規定實施調查、通知及詢問筆錄，沒有違反程序。

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