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陳建仁避談「好油」被威脅多久破案 曾銘宗：926別想上台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
臉書粉專「Lin bay好油」傳管理員家人遭不明人士恐嚇威脅，桃園市警方介入調查。行政院長陳建仁今赴立法院進行專案報告，國民黨立法院黨團總召曾銘宗針對此事質詢，要求陳給出多久時間內破案，陳不願正面回應，曾當場嗆，他不質詢了，且926總質詢不會讓陳上台。圖／取自國會直播
臉書粉專「Lin bay好油」傳管理員家人遭不明人士恐嚇威脅，桃園市警方介入調查。行政院長陳建仁今赴立法院進行專案報告，國民黨立法院黨團總召曾銘宗針對此事質詢，要求陳給出多久時間內破案，陳不願正面回應，曾當場嗆，他不質詢了，且926總質詢不會讓陳上台。圖／取自國會直播

臉書粉專「Lin bay好油」傳管理員家人遭不明人士恐嚇威脅，桃園市警方介入調查。行政院長陳建仁今赴立法院進行專案報告，國民黨立法院黨團總召曾銘宗針對此事質詢，要求陳給出多久時間內破案，陳不願正面回應，曾當場嗆，他不質詢了，且926總質詢不會讓陳上台。

曾銘宗問，好油版主的家人被恐嚇，請問怎麼處理？陳建仁表示，會保障每個人的言論自由，警方也已報請桃園地檢署了解這事情。曾銘宗提到，好油揭發進口雞蛋的相關問題，確保全民食安問題，檢調可以處理 刑事警察局也可以處理，請問多久破案？陳建仁回，除了警方報請桃園地檢署外，也試圖跟當事人了解受到威脅的狀況，對方沒有回應，當事人太太回電，稱一切平安且不希望外界打擾，桃園警方都在掌握當中。

曾銘宗追問，一個月有沒有辦法破案，都有資料可查。陳建仁只回，會讓桃園警方做這件事情，當事人不希望受到干擾，會請警政署跟桃園警察局（調查）。曾又追問，一個月可不可能？陳建仁重複表示，會尊重桃園警察局調查。

曾銘宗當場暴怒，轉頭對立法院長游錫堃說，陳建仁不回答，他就不質詢。曾接著問陳建仁，到底破案是一個月、兩個月，還是明年520後？陳建仁說，當然不可能是明年520，希望警方儘早，會尊重警方。

曾銘宗再問，會不會到明年4月，或者明年1月13日後？真要調資料，馬上就調出來，不給答覆，926總質詢一樣問。陳建仁回，他真的要了解一下。曾銘宗說，不給他時間，926總質詢不會讓陳建仁上台。陳建仁繼續說，地檢署跟警察局都有他們作業的方式。曾銘宗回，總有原則性吧，3個月行不行，要讓今天最後的質詢這樣嗎，留下一句「我不問了！」轉頭就走。曾停下腳步，對陳建仁說，926總質詢絕對不讓陳上去。

雞蛋 農業部

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