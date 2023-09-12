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稽查標示日期有無不實 食藥署最快今公布

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
衛福部食藥署副署長林金富表示，雞蛋加工塗蠟可延長保存期限，但前提為是否確實加工，已派員實地稽查冷鏈、塗蠟等項目，最快今天公布結果。圖／食藥署提供
衛福部食藥署副署長林金富表示，雞蛋加工塗蠟可延長保存期限，但前提為是否確實加工，已派員實地稽查冷鏈、塗蠟等項目，最快今天公布結果。圖／食藥署提供

五月底裝船的巴西雞蛋仍在市場販售，保存期限甚至超過四個月、到十月五日，引發食安疑慮。衛福部食藥署副署長林金富昨天表示，雞蛋加工塗蠟可延長保存期限，但前提為是否確實加工，已派員實地稽查冷鏈、塗蠟等項目，最快今天公布結果。

林金富說，以雞蛋洗選加工出廠日期作為製造日期是符合規定的，但食藥署嚴格管理「有效期限」；全程在冷鏈下運輸、雞蛋塗蠟填滿孔隙避免水分跑進去，可延長有效期限，巴西雞蛋進口來台時若填報有效期限為四個月，五月底啟運的雞蛋只能販售到九月底，除非後端再進行加工，且經證明可以保存更久，否則需依原廠填報的時效。

食安法第廿八條規定，製造廠對販售產品有責任，必須制定保存條件及在保存條件下的保存期限，製造廠有義務標示告知消費者產品可以存放多久，若在標示期限內產品損壞、變質、腐敗，需由製造廠負責。

林金富說，昨已啟動處理程序，由食藥署南區管理中心派案給地方衛生局實地稽查冷鏈設施、塗蠟狀況以釐清真相，稽查後如發現雞蛋標示日期「虛偽不實」，將依法裁處四萬至四百萬元行政罰鍰，若相關證明文件顯示產品仍在效期內，外包裝須全數修正為正確有效日期才可重新上架，若稽查結果顯示已過效期則必須銷毀。

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