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綠嘲諷：因選舉變成擁核急先鋒

聯合報／ 記者蔡晉宇胡瑞玲／台北報導
侯友宜公布能源政策，將核能列為正式選項，民進黨立委痛批背叛新北市 。記者曾吉松／攝影
侯友宜公布能源政策，將核能列為正式選項，民進黨立委痛批背叛新北市 。記者曾吉松／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天提出能源政見。民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱表示，侯友宜再提核電延役，甚至說要重啟核四，再次凸顯侯友宜不僅不熟國政，更不負責任；侯友宜就是核廢料無法解決的始作俑者，請問核廢料的最終處置場要設在哪裡？侯敢不敢正面回答這個問題？

賴清德昨天在民進黨中常會中談及能源議題，據轉述，賴清德在會中細數自己在行政院長任內就核定了七部天然氣機組，他並建議黨公職可請民眾查詢每天的備轉容量率資訊，「台灣其實不缺電，台灣的電是夠的，不會不夠」。

賴清德近日接受媒體專訪時說明，關於用電，外界有很多錯誤的數字，事實上，二○二二年台灣的綠能發電量已經超過核能發電，核能發電的占比也僅約百分之五而已，這百分之五並不會造成外傳的大停電；目前備轉容量率約為百分之十五，簡單解釋就是今天發電一百度，只用掉八十五度，還有十五度的空間，所以，二○二五年一定會缺電的傳言，從實際數字來看，並不合理。

民進黨發言人張志豪表示，過去侯友宜說「沒有核安、沒有能力處理核廢料，就沒有資格用核電」，但現在侯友宜卻因為選舉變成「擁核急先鋒」，儼然被核能幫綁架。

原能會表示，不管延役、除役、重啟，都要面對核廢料問題。原能會放射性物料管理局副局長陳文泉指出，核廢料是高度鄰避設施，要找到最終處置點沒那麼容易。

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