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不斷更新／風雨越晚越強！澎湖、高雄1區明停班課 全台28日停班停課一覽

中颱杜蘇芮襲台原地打轉 西半部續警戒

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

中颱杜蘇芮襲台原地打轉，環流不對稱，導致南部風雨小，東部狂風暴雨！氣象預報員黃恩鴻27日受訪表示，颱風有原地打轉的狀況，速度減慢，南部受到影響的時間也延後。學者汪中和則表示，颱風的環流不對稱，東南側風雨較強，台灣東部正是迎風面，是造成雨量較大的狀況。

另外，中央氣象局提醒，台灣東南方海上有一熱帶性低氣壓正在發展，有機會發展為颱風「卡努」。

汪中和表示，卡努颱風距離尚遠，模式預估朝西北前進，對台灣的影響目前還不確定，請大家要密切關注未來的發展。

南部風雨逐漸變強

黃恩鴻27日下午受訪時說，颱風暴風圈已籠罩臺灣嘉義以南、東南部陸地及澎湖地區，並持朝北北西方向移動，影響持續擴大，除了原本東部地區風雨交加的狀況持續之外，南部地區的風雨也會從晚間開始愈來愈強，民眾要注意要提高警覺。

颱風行進速度慢

黃恩鴻說，颱風杜蘇芮暴風圈預計於28日上午脫離本島，各地風力與雨勢都會逐漸減緩，但颱風會朝向福建前進，並行經離島地區，金馬地區預計28日開始出現劇烈風雨。

颱風暴風圈已壟罩南台灣，但宣布放颱風假的高雄與台南地區，27日上午卻出現風雨不大的狀況。對此，黃恩鴻表示，颱風運動出現時而打轉、原地停留的狀況，導致颱風行進速度減緩，也使得南部地區受到颱風影響的時間延後，下午後南部地區的風雨就會愈來愈強。

中央山脈阻擋

「有地形的地方和沒地形的地方落差很大，」彭啟明則於臉書直播表示，像是花蓮很多地方累積雨量已經五、六百毫米，而台南市關廟這兩天累積雨量才42毫米，主要因為颱風外圍環流受到中央山脈阻擋，減弱了中南部的風速。

汪中和則提醒，杜蘇芮颱風繼續向西北前進，颱風中心位置移到台灣海峽後，颱風的環流會引進西南氣流，屆時台灣西南部要提防可能會有的豪大雨。

新颱風將接力？

黃恩鴻說，目前該熱帶性低氣壓預計28日早晨增強為第6號颱風「卡努」，預計下周二、三（8月1、2日）最接近台灣北部，但預計只會對台灣造成間接影響，為台灣帶來含有水氣的西南風，但如果發展很強，暴風圈較大，也不排除發布颱風警報。

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